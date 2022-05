Na zdjęciu: Futbolog #30

Tragedia Wisły Kraków ma tak wielu rodziców, że w przeciwieństwie do innych porażek, ta nie zostanie sierotą. Mleko się wylało, ligowego bytu Wiśle to nie przywróci, ale warto się zastanowić, który moment na drodze na degradacji był kluczowy. W najnowszym “Futbologu” o tym, że stanowczo za mało mówi się o tym, co Wisła straciła na decyzji o zatrudnieniu Petera Hyballi.

Zapraszamy na najnowszy odcinek “Futbologa”

Tym razem tematem jest Wisła Kraków i jej upadek

Jako że mowa o jednym z największych polskich klubów, ten temat jest głośny, ale my spróbowaliśmy poszukać choć jednego mniej popularnego wniosku. I tak doszliśmy do podpisania kontraktu z Peterem Hyballą

Wisła Kraków – dlaczego spadła?