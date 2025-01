Widzew Łódź wypożyczył obrońcę. Piłkarz wyruszył za granicę

Widzew Łódź poinformował, że Kreshnik Hajrizi został wypożyczony do FC Sion. Kosowski obrońca spędzi najbliższe pół roku w szwajcarskim klubie, który zastrzegł sobie prawo do wykupu zawodnika na stałe.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Kreshnik Hajrizi wypożyczony do FC Sion

Widzew Łódź we wtorek ogłosił, że Kreshnik Hajrizi opuścił zgrupowanie, które odbywa się w tureckiej przebywa w Antalyi. Obrońca udał się na testy medyczne do FC Sion, które przeszedł pomyślnie. 25-latek został wypożyczony na pół roku do szwajcarskiej drużyny, która zagwarantowała sobie prawo pierwokupu zawodnika.

– Chcemy, żeby miał możliwość ogrania się w nowym miejscu, nie żegnamy się z nim jednak definitywnie. Jednocześnie dostrzegamy też, że jego ewentualne wypożyczenie zbiegło się w czasie z kontuzją Juana Ibizy, który również będzie musiał przerwać pobyt na zgrupowaniu w Turcji – stwierdził dyrektor sportowy, Tomasz Wichniarek.

Hajrizi trafił do łódzkiego klubu latem zeszłego roku z FC Lugano. W PKO Ekstraklasie zdołał rozegrać zaledwie cztery spotkania. Dwukrotnie pojawił się tez na boisku w Pucharze Polski. 4-krotny reprezentant Kosowa zatem wraca do Szwajcarii po pół roku.

W rozgrywkach Super League strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę w 71 spotkaniach. Warto zaznaczyć, że jego kontrakt z Widzewem obowiązuje do końca sezonu 2025/2026 z opcją przedłużenia.