PressFocus Na zdjęciu: Kibice Widzewa Łódź

Znamy kwoty dotacji, na które mogą liczyć dwa łódzkie kluby piłkarskie w drugim półroczu 2022 z Urzędu Miasta Łodzi. Co ciekawe, 63 proc. z całkowitej kwot dotacji dla Widzewa i 78 proc. z dotacji dla ŁKS-u zostanie przeznaczona na wynajem obiektów, więc trafi do Miejskiej Areny Kultury i Sportu, czyli miejskiej spółki, która jest operatorem stadionów.

Redakcja Goal.pl dotarła do informacji na temat dofinansowania dla łódzkich ligowców z Urzędu Miasta Łodzi na drugie półrocze 2022 roku

W porównaniu z dotacjami na jakie mogą liczyć duże kluby z innych miast nie są to imponujące sumy

Beniaminek PKO Ekstraklasy zgarnie 420 tys. zł, natomiast jego pierwszoligowy rywal 230 tys. zł.

Widzew i ŁKS dostały dotacje

Mówimy tu o kwotach, które faktycznie znajdą się na koncie klubów, bo należałoby tu wspomnieć, że władze miasta, informując co pół roku o wsparciu w ramach tego miejskiego programu, zwracają uwagę na całkowite kwoty wsparcia. Problem w tym, że znaczną część tych całkowitych kwot stanowią środki przeznaczone na wynajem obiektów.

Oprócz więc podanych wcześniej kwot należy wspomnieć o ok. 740 tys. zł dla Widzewa (63% dotacji) oraz ok. 845 tys. zł dla ŁKS-u (78% dotacji) na wynajem obiektów, które trafią do Miejskiej Areny Kultury i Sportu, czyli wrócą do miasta, bo to ono jest operatorem stadionów przy al. Piłsudskiego i al. Unii Lubelskiej.

Widzew wnioskował o ok. 2,24 mln zł, natomiast ŁKS o 1,75 mln zł. Koniec końców na drugie półrocze 2022 roku Widzew otrzyma od władz miasta dokładnie 1 159 037 zł (ale w tym wspomniane 739 037 zł na wynajem obiektów), a ŁKS – 1 075 730,24 zł (ale w tym 845 730,24 zł na wynajem obiektów).

Dotacje w ramach miejskiego programu wsparcia udziału seniorskich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym otrzyma w Łodzi osiem klubów (oprócz dwóch drużyn piłkarskich także m.in. siatkarki, żużlowcy i rugbiści). Władze Łodzi w drugim półroczu 2022 przeznaczą na ten cel blisko 4,4 mln zł, z czego jednak aż ok. 2,5 mln na wynajem obiektów.