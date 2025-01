Siemieniec nie ma wątpliwości. “Wtedy graliśmy najlepsze mecze”

Michał Kość / PressFocus, Goal.pl Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec: dowodzą temu statystyki

Jagiellonia w poprzednim sezonie sięgnęła po mistrzostwo Polski, a w trwających rozgrywkach po 18 kolejkach zajmuje 3. miejsce i ma tylko trzy punkty straty do liderującego Lecha Poznań. Białostoczanie udanie łączą grę na kilku frontach i na wiosnę będą kontynuowali swoją przygodę w europejskich pucharach. Adrian Siemieniec, główny architekt sukcesu “Pszczółek”, pojawił się w programie “Tetrycy” na kanale Goal.pl.

Wideo: Jagiellonia jednym z najsilniejszych mistrzów Polski w historii

Trener Jagiellonii opowiedział między innymi o tym, kiedy jego zespół rozgrywa najlepsze mecze:

– Jeżeli grasz tak dużo spotkań w krótkim czasie, to musisz się nauczyć wygrywać ekonomicznie. To nie jest nic złego, że twój wkład w mecz jest mniejszy i w taki sposób zwyciężasz. Za 72 godziny masz kolejny mecz i ma być on intensywny. Jeżeli zespół musi przebiec 130 sprintów i to robi, jeżeli zespół musi przebiec 120 sprintów i też to robić, a jeżeli w konkretnym meczu przebiegniemy mniej i wygrywamy, to czemu tego nie zrobić? To jest kluczowe w przygotowaniu zespołu – stwierdził Siemieniec.

– Najlepsze nasze mecze był wtedy, kiedy mieliśmy słabe motoryczne dane. Dlaczego? Wtedy byliśmy na połowie przeciwnika, kontrolowaliśmy moment straty piłki, dobrze się ustawialiśmy, nie biegaliśmy do kontr przeciwnika, nie musieliśmy wracać spod pola karnego rywala pod swoje. Wszędzie, gdzie mieliśmy dobre dane motoryczne, to mieliśmy dużo zastrzeżeń do postawy zespołu. Te zespoły, które najwięcej biegają, to z reguł zespoły, które najsłabiej punktują, czemu dowodzą statystyki z najwyższych lig – dodał szkoleniowiec Jagiellonii.