Legia Warszawa już na starcie nowego sezonu może mieć psychologiczny dyskomfort. W spotkaniu pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy podopieczni Kosty Runjaicia tylko zremisowali z Koroną Kielce (1:1). Nie może dziwić, że trener Wojskowych czuł po zakończeniu rywalizacji niedosyt.

Legia Warszawa nie zaczęła nowego sezonu zgodnie z planem

W rywalizacji z Koroną Kielce ekipa Kosty Runjaicia zdobyła tylko punkt

Trener Wojskowych nie ukrywał, że jego drużyna celowała wyżej

Legia podzieliła się punktami na starcie

Legia Warszawa za wszelką cenę w trakcie kampanii 2022/2023 chce zmazać plamę po nieudanym poprzednim sezonie. Wojskowi chcą jednocześnie wrócić na szczyt. Pierwszy mecz przeciwko Koronie Kielce pokazał, że nie będzie to łatwe.

– Tradycyjnie jak to w Kielcach był to trudny mecz, byliśmy blisko zwycięstwa, ale to się nie stało. Spodziewaliśmy się zaciętego meczu z dużą liczbą pojedynków. Byliśmy blisko zwycięstwa, zdobyliśmy bramkę, która nie została uznana. Niestety straciliśmy też bramkę, grając w osłabieniu. Nasi chłopcy walczyli do końca i jestem dumny z ich zachowania. Zachowywali się tak, jak oczekiwaliśmy, byli drużyną. Mieliśmy pewne braki i musimy pracować, by je wyeliminować – ocenił Kosta Runjaić w trakcie konferencji prasowej cytowanej przez Legia.com.

– Nie mogę być w pełni usatysfakcjonowany. Naszym celem było zwycięstwo. Mamy wiele przestrzeni na rozwój, pracujemy nad zmianą sposobu gry. Wiele rzeczy, nad którymi pracujemy, już widziałem dziś na boisku. Grałem tu już kilka razy i zawsze były to mecze bardzo zacięte i jestem zadowolony, że ostatecznie zdobyliśmy punkt. Nie jest to najgorszy wynik, ale nie jest to też wynik, w jaki celowaliśmy – zaznaczył trener 15-krotnego mistrza Polski.

Tymczasem w drugiej kolejce ligowe stołeczna drużyna na swoim stadionie zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Mecz odbędzie się w sobotę 23 lipca o godzinie 20:00.

