Zaskakujące informacje przekazał w jednym z programów WP Sportowych Faktów Piotr Koźmiński, zdradzając, że po sezonie Kosta Runjaić może opuścić Legię Warszawa. Szkoleniowiec może trafić do Bundesligi.

PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Runjaić może opuścić Legię Warszawa

Pojawił się temat pracy szkoleniowca w Bundeslidze

Informacje te przekazał dziennikarz WP Sportowe Fakty Piotr Koźmiński

Runjaić latem pożegna się z Legią Warszawa?

– Mam wrażenie, że Runjaicia reprezentuje ten sam menadżer, co Dawida Kownackiego. Dawid najpewniej zmieni klub na terenie Niemiec. Jak się pojawiły konkretne nazwy klubów wokół reprezentanta Polski, wówczas jedna z nich w kuluarach pojawiła się wokół szkoleniowca Legii. Jeśli są jakieś działania, ws. trenera, to najpewniej prowadzone są przez tego menadżera. Łącząc pewne nitki przyszłości Kownackiego i Runjaicia, to wydaje mi się, że mówimy o Werderze Brema – stwierdził Piotr Koźmiński cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

Koźmiński nie podał żadnych informacji, jakoby takie rozmowy były prowadzone. Wydaje się jednak, że gdyby Kosta Runjaić otrzymał ofertę pracy w Werderze Brema to najprawdopodobniej opuściłby stołeczny klub.

Werder Brema obecnie znajduje się w środku tabeli niemieckiej Bundesligi. Na trzy kolejki przed końcem sezonu ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową i wydaje się, że bez problemu utrzyma się w niemieckiej ekstraklasie.

