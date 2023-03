PressFocus Na zdjęciu: Władysław Koczerhin

Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa to drugie niedzielne spotkanie w PKO BP Ekstraklasie

Goście rozpoczęli strzelanie w 38. minucie

Piękną bramkę zdobył Władysław Koczerhin

Koczerhin otwiera wynik meczu Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa

Pierwsza połowa spotkania Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa nie przebiegała pod dyktando żadnej z drużyn. Ale to goście jako pierwsi zdobyli bramkę i otworzyli wynik hitowego pojedynku. Ekipa Marka Papszuna zaatakowała lewą flanką – Lederman ofiarnie zagrywał do Koczerhina, ten podszedł kilka metrów i z narożnika pola karnego technicznym uderzeniem nie dał najmniejszych szans Dante Stipicy. To trzeci gol 26-latka w tym sezonie.

Piękne trafienie ukraińskiego pomocnika możecie zobaczyć poniżej: