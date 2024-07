Oficjalnie: Napastnik z Finlandii w Rakowie Częstochowa

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

David Ezeh wypożyczony do Rakowa

Raków Częstochowa udanie zainaugurował rozgrywki PKO Ekstraklasie, pokonując na wyjeździe z Motorem Lubin (2:0). Marek Papszun wrócił na ławkę trenerską i chce z klubem walczyć o najwyższe cele.

Częstochowianie poinformowali w poniedziałkowy wieczór, że 18-letni David Ezeh został wypożyczony z HJK Helsinki. To Fin z nigeryjskim paszportem. W bieżących rozgrywkach fińskiej ekstraklasy rozegrał 10 meczów, zdobywając jedną bramką i notując jedną asystę. Jest wychowankiem IF Gnistan, a do 33-krotnego mistrza kraju trafił w 2023 roku. Ma również na koncie 5 występów w reprezentacji Finlandii do lat 19, w których zdobył 4 bramki.

– Tym transferem zyskujemy młody talent w ataku. David jest zawodnikiem z wielkim fizycznym potencjałem, który na razie pokazywał swoje umiejętności głównie na poziomie juniorskim. Oczywiście też z tego powodu będzie potrzebował czasu na adaptację do seniorskiej piłki. Jesteśmy jednak ze sztabem trenerskim pewni, że pomożemy mu postawić kolejne kroki. David jest dowodem na nasz jasny plan sprowadzania młodych piłkarzy z głodem gry – stwierdził Samuel Cárdenas, dyrektor sportowy.