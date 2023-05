PressFocus Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Raków Częstochowa zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2022/23

W wyścigu o tytuł Częstochowianie nie mieli sobie równych

Zoran Arsenić twierdzi, że przez to Lech i Legia nie lubią Rakowa

Zoran Arsenić o Lechu i Legii. “Trudno im pogodzić się z faktem, że Raków zdobył tytuł”

Zoran Arsenić, obrońca Rakowa Częstochowa, udzielił wywiadu chorwackim mediom. Piłkarz w dość kontrowersyjny sposób odniósł się do relacji z Lechem i Legią, twierdząc, że oba kluby nie lubią Rakowa, bo ten szybko ięgnął po mistrzostwo. Przyznał również, że w poprzednim sezonie dało się odczuć nierówne traktowanie przez sędziów.

– Mamy dobry status, ludzie doceniają nasze wyniki i trenera, ale generalnie nas nie lubią. Szczególnie duże kluby, takie jak Lech Poznań czy Legia, które mają ogromne stadiony pełne kibiców, historię i trofea. Trudno im pogodzić się z faktem, że Raków zdobył tytuł na trzy rundy przed końcem. To ich dotyka, nie zostaliśmy dobrze przyjęci przez ich kibiców… – powiedział stoper Rakowa Zoran Arsenić w rozmowie z sportske.jutarnji.hr.

– Musieliśmy sobie z tym radzić, zdarzały się sytuacje, zwłaszcza w zeszłym roku, kiedy wyścig o tytuł się toczył. Czuć to… Ale to też część tego sportu, trzeba się do tego przyzwyczaić. W tym sezonie nie daliśmy nikomu szansy na sukces, mieliśmy zbyt dużą przewagę, aby pozwolić, aby coś poszło na korzyść kogoś innego – odpowiedział Arsenić na pytanie o to, czy sędziowie równo traktują wszystkie kluby.

