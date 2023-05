fot. Imago / Marta Badowska / Pressfocus Na zdjęciu: Dawid Drachal

Raków Częstochowa wkrótce może wzmocnić się w drugiej linii

Dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk przekazał, że Dawid Drachal ma wzmocnić nowego mistrza Polski

18-latek aktualnie broni barw Miedzi Legnica

Raków ma wzmocnić się młodym talentem

Raków Częstochowa na trzy kolejki przed końcem sezonu ligowe 2022/2023 zapewnił sobie mistrzowski tytuł. Tym samym władze klubu zaczęły już działania w sprawie budowy nowej drużyny.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk w swoim materiale na Meczyki.pl poinformował, że Raków porozumiał się już w sprawie pozyskania Dawida Drachala. Ofensywny zawodnik ma wzmocnić druga linię Czerwono-niebieskich. Suma transakcja już została dogadana.

Jeśli transakcja z udziałem 18-latka okaże się faktem, to będzie to kolejne ciekawe wzmocnienie Rakowa. Wcześniej do przestrzeni publicznej trafiły komunikaty związane ze wzmocnieniami Maxime’a Domingueza oraz Łukasza Zwolińskiego.

Drachal to natomiast gracz, który w tej kampanii wystąpił w 14 meczach. W starciu z Cracovią strzelił pierwszego gola w Ekstraklasie.

