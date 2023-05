Pressfocus Na zdjęciu: Pavol Stano

W poniedziałek pojawiły się informacje według których Wisła Płock zdecydowała się na zwolnienie zaraz przed końcem sezonu Pavola Stano

We wtorek klub oficjalnie poinformował o rozwiązaniu umowy z trenerem za porozumieniem stron

Następcą szkoleniowca ma zostać zdaniem mediów Marek Saganowski

Wisła Płock pożegnała Pavola Stano na dwie kolejki przed końcem sezonu

Runda wiosenna w wykonaniu Wisły Płock jest bardzo słaba. Nafciarze wygrali zaledwie dwa spotkania, a w wielu meczach wyraźnie brakowało im ikry i polotu. Skutki? 15. miejsce w Ekstraklasie i walka o utrzymanie do ostatnich kolejek. Na dwa spotkania przed końcem sezonu Wisła ma tylko dwa punkty przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej Śląskiem Wrocław.

🔚 Pavol Staňo przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera Wisły Płock. 45-letni szkoleniowiec rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Wraz z nim klub opuści jeden z jego asystentów Norbert Guľa. Nazwisko nowego trenera ogłosimy wkrótce. ⤵️

➡️ https://t.co/VJIAHSJmOv pic.twitter.com/u7FvsYOf1O — Wisła Płock (@WislaPlockSA) May 16, 2023



Fatalnie wyniki poważnie niepokoiły kierownictwo klubu, który w ubiegłym sezonie zakończył kampanię na szóstym miejscu. Czarę goryczy przelała porażka 1:3 z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie – Śląskiem Wrocław. We wtorek Wisła Płock poinformowała o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron z trenerem Pavolem Stano.

Media znają już faworyta do zastąpienia Słowaka. Ma nim być Marek Saganowski. Co prawda niedawno przedłużył on umowę z Pogoniom Siedlce. Zawarł wcześniej jednak ustne porozumienie z władzami klubu. Zgodnie z nim, w przypadku pojawienia się oferty z Ekstraklasy Pogoń nie stanie mu na drodze do odejścia.

Sprawdź również: Koszmarna seria trenera w 1. lidze. Dwa spadki w jeden dzień