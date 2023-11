Raków Częstochowa do końca roku nie będzie mógł korzystać z Kamila Pestki. Defensor Medalików przeszedł zabieg i będzie pauzował dwa miesiące.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Pestka

Kamil Pestka latem dołączył do Rakowa Częstochowa

Dotychczas defensor zagrał tylko w dwóch spotkaniach

Pestka przeszedł operację, po której będzie pauzował do końca roku

Pestka znów z problemami

Kamil Pestka latem w ramach transferu bezgotówkowego zamienił Cracovię na Raków Częstochowa. Nie udało mu się dogadać z Pasami w kwestii nowego kontraktu, z czego postanowili skorzystać mistrzowie Polski.

Miniony sezon defensor stracił na skutek poważnej kontuzji. Gdy dołączał do Rakowa, nie był jeszcze w pełni sprawny, dlatego kibice musieli długo czekać na jego debiut. Po raz pierwszy w nowych barwach zagrał pod koniec października. W sumie zaliczył dwa ligowe występy – przeciwko Górnikowi Zabrze i Zagłębiu Lubin. Póki co kolejnych nie będzie, bowiem nabawił się on kolejnych problemów zdrowotnych.

W piątek częstochowianie poinformowali, że Pestka przeszedł zabieg artroskopii czyszczenia stawu kolanowego. Przewidywana przerwa od treningów wynosi dwa miesiące, co oznacza, że w tym roku już nie zagra.

Kamil Pestka przeszedł udany zabieg artroskopii z czyszczeniem stawu kolanowego. Powrót do treningów spodziewany jest za około 8 tygodni.



Wracaj do zdrowia, „Pesti”! ✊ pic.twitter.com/8enHp6mCau — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) November 17, 2023

