Kacper Tobiasz może odjeść z Legii Warszawa już najbliższego lata. Bramkarzem regularnie interesują się kluby z mocniejszych lig. Teraz zawodnik ma wrócić do gry na końcówkę sezony, aby pokazać się skautom.

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Od najbliższej kolejki ma dojść do zmiany w bramce Legii Warszawa

Dominika Hładuna ma zastąpić Kacper Tobiasz

Nie chodzi jednak tylko o czysto sportowe aspekty

Ostatnie mecze w Legii?

O możliwym odejściu Kacpra Tobiasza z Legii Warszawa mówiło się już od jakiegoś czasu. Bramkarz ma za sobą świetny okres i chciałby spróbować swoich sił w mocniejszej lidze. Zaś klub liczy na dobry zarobek za piłkarza. Aby tak się stało, 20-latek musi grać i przekonać do siebie ostatecznie kupców. To ma się teraz wydarzyć, bo jak donosi “Interia” golkiper wskoczy do bramki “Wojskowych” od najbliższego meczu z Wartą Poznań.

– Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że jeżeli Tobiasz podtrzyma wysoką formę z treningów, to miejsce w wyjściowym zespole będzie zajmował do końca sezonu. Skąd taka decyzja? Prawdopodobnie wynika ona z chęci sprzedania Tobiasza latem – donosi Sebastian Staszewski z “Interii”.

Kacper Tobiasz w tym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach PKO Ekstraklasy, zanotował w nich osiem czystych kont. Podczas mundialu w Katarze został wcielony do kadry drużyny Czesława Michniewicza, aby trenować z reprezentacją.

