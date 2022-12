Wciąż trwają poszukiwania nowego selekcjonera. Jego nazwisko powinniśmy poznać do końca stycznia. Według informacji TVP Sport, jeden z członków PZPN zakłada, że Cezary Kulesza ostatecznie może skusić się na zatrudnienie Polaka. Polski Związek Piłki Nożnej nie przedłużył kontraktu z Czesławem Michniewiczem Nowego selekcjonera powinniśmy poznać do końca stycznia Cezary Kulesza nie jest przekonany do zatrudnienia

