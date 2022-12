fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Wciąż trwają poszukiwania nowego selekcjonera. Jego nazwisko powinniśmy poznać do końca stycznia. Według informacji TVP Sport, jeden z członków PZPN zakłada, że Cezary Kulesza ostatecznie może skusić się na zatrudnienie Polaka.

Polski Związek Piłki Nożnej nie przedłużył kontraktu z Czesławem Michniewiczem

Nowego selekcjonera powinniśmy poznać do końca stycznia

Cezary Kulesza nie jest przekonany do zatrudnienia obcokrajowca

Kogo wybierze Kulesza?

Polski Związek Piłki Nożnej nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu Czesława Michniewicza. Jego notowania wyraźnie spadły w trakcie mistrzostw świata oraz tuż po ich zakończeniu, bowiem na jaw wyszła między innymi “afera premiowa”. Cezary Kulesza wyraźnie zraził się do byłego szkoleniowca Legii Warszawa, dlatego nie chciał kontynuować z nim współpracy.

Aktualnie trwają poszukiwania nowego selekcjonera. W mediach pojawia się coraz więcej nazwisk łączonych z objęciem tej posady. Ta sprawa powinna rozwiązać się do końca stycznia. Już w marcu rozpoczynają się eliminacje do Mistrzostw Europy, a na samym starcie “Biało-Czerwoni” zagrają z Czechami.

Kto zostanie nowym selekcjonerem kadry? Wśród kibiców panują nastroje, że powinien nim być zagraniczny trener, mający doświadczenie z pracy na tym stanowisku. Niewykluczone, że inaczej do tematu podejdzie sam Kulesza, który skłania się ku zatrudnieniu Polaka.

– Według mojej wiedzy prezes Kulesza nie jest przekonany do tego, by w miejsce Czesława Michniewicza zatrudnić szkoleniowca z zagranicy. Wcale się temu nie dziwię, bo wydarzenia sprzed roku mogły wystarczająco zniechęcić do takich ruchów. Nie ma podjętej decyzji w sprawie narodowości przyszłego selekcjonera, ale czy to jest ważne? Nie liczy się narodowość, a warsztat trenerski, osiągane sukcesy, umiejętne podejście do piłkarzy – mówi jeden z członków PZPN.

Wśród polskich kandydatów wymieniani są najczęściej Marek Papszun oraz Jan Urban. Według Polskiej Agencji Prasowej nie ma tematu zatrudnienia Adama Nawałki.

