Legia wraca na ligowe podwórko. Do Warszawy przyjedzie beniaminek

Dla Legii liga jest już przegrana, Lechia nie składa broni

W tabeli PKO BP Ekstraklasy próżno szukać Legii Warszawa na ligowym podium. Stołeczny zespół nie skończy sezonu na miejscu medalowym. Jedyną drogą na przepustkę do Europy jest Puchar Polski. Rozgrywki ligowe służą aktualnie drużynie Goncalo Feio jedynie do jak najlepszego przygotowania się do spotkania finałowego 2 maja.

Lechia robi wszystko, aby jej przygoda w Ekstraklasie nie skończyła się po zaledwie jednym sezonie. Gdańszczanie są zaangażowani w niezwykle zaciętą walkę o utrzymanie ligowego bytu. Wygrana z tak utytułowanym przeciwnikiem dałaby beniaminkowi niezwykły zastrzyk energii na ostatnie tygodnie sezonu 2024/2025.

Intensywne tygodnie dla zespołu Goncalo Feio

Tylko w kwietniu Legia Warszawa rozegrała pięć meczów. W Pucharze Polski stołeczny zespół rozbił Ruch Chorzów. Goncalo Feio i spółka rywalizowali także w europejskich pucharach, gdzie zatrzymali się dopiero na ćwierćfinale Ligi Konferencji. W dwumeczu lepsza była Chelsea, ale na pocieszenie Wojskowym pozostał triumf 2:1 w Londynie. Pomiędzy starciami z The Blues Legia okazała się minimalnie słabsza od Jagiellonii (0:1).

Lechia Gdańsk do swoich spotkań przygotowuje się w normalnym cyklu treningowym, chociaż o spokoju nie ma mowy. Beniaminek pokonał ostatnio Stal Mielec, czyli bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie. To jest jednak wciąż odległe, ponieważ przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie jeden punkt.

Mecze drużyny Legia Warszawa Chelsea (1.59 xG) 1 Legia Warszawa (1.28 xG) 2 Legia Warszawa 0 Jagiellonia Białystok 1 Legia Warszawa (0.65 xG) 0 Chelsea (3.39 xG) 3 Górnik Zabrze 1 Legia Warszawa 2 Ruch Chorzów 0 Legia Warszawa 5 Mecze drużyny Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 3 Stal Mielec 2 Widzew Łódź 2 Lechia Gdańsk 0 Lechia Gdańsk 1 Jagiellonia Białystok 0 Radomiak 2 Lechia Gdańsk 1 Lechia Gdańsk 1 Górnik Zabrze 2

Historia meczów z udziałem Legii i Lechii

Minio rocznej nieobecności Lechii w najwyższej klasie rozgrywkowej, w latach 2022-2024 kluby te rywalizowały ze sobą aż pięciokrotnie. Wyraźnie korzystniejszy bilans ma Legia, która dała się pokonać jedynie raz. Miało to miejsce 20 maja 2023 roku w Trójmieście, kiedy to gospodarze zwyciężyli 1:0. W bieżącej kampanii pierwsze starcie na swoją korzyść rozstrzygnęli warszawianie (2:0).

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Legia Warszawa Gonçalo Feio Lechia Gdańsk John Carver Legia Warszawa Gonçalo Feio 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Tobiasz 55 Jędrzejczyk 24 Ziolkowski 3 Kapuadi 19 Vinagre 8 Augustyniak 11 Chodyna 22 Elitim 25 Morishita 82 Luquinhas 17 Shkurin 9 Viunnyk 89 Bobcek 30 Chłań 5 Żelizko 8 Kapić 7 Mena 23 Kalahur 3 Olsson 4 Chindris 11 Pila 1 Weirauch 1 Tobiasz 55 Jędrzejczyk 24 Ziolkowski 3 Kapuadi 19 Vinagre 8 Augustyniak 11 Chodyna 22 Elitim 25 Morishita 82 Luquinhas 17 Shkurin 9 Viunnyk 89 Bobcek 30 Chłań 5 Żelizko 8 Kapić 7 Mena 23 Kalahur 3 Olsson 4 Chindris 11 Pila 1 Weirauch 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Lechia Gdańsk John Carver Rezerwowi 5 Claude Goncalves 6 Maxi Oyedele 7 Tomas Pekhart 13 Paweł Wszołek 21 Wahan Biczachczjan 23 Patryk Kun 42 Sergio Barcia 53 Wojciech Urbański 77 Vladan Kovacević 6 Karl Wendt 16 Louis D’Arrigo 17 Anton Carenko 21 Michal Glogowski 29 Bogdan Sarnavskiy 33 Tomasz Wojtowicz 44 Bujar Pllana 79 Kacper Sezonienko 81 Kacper Gutowski 94 Loup Diwan Gueho 99 Tomasz Neugebauer

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk: kontuzje i zawieszenia

Goncalo Feio wciąż nie ma do dyspozycji pełnej kadry. Z pewnością najbliższy mecz opuści zawieszony Pankov. Najdalej od powrotu na boisko jest Kapustka. Większe szanse na występ mają Wszołek i Gual, chociaż należy tu postawić znak zapytania. Zagadką pozostaje też obsada bramki. Mniejsze pole manewru, ale także i mniejszy ból głowy ma John Carver. Do jego dyspozycji może nie być jedynie mający problem zdrowotny Sarniavskyi.

Kontuzje i zawieszenia Legia Warszawa Zawodnik Powrót Jan Leszczynski Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Gabriel Kobylak Kontuzja kolana Koniec kwietnia 2025 Marc Gual Uraz mięśnia Koniec kwietnia 2025 Bartosz Kapustka Kontuzja kolana Koniec kwietnia 2025 Radovan Pankov Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Lechia Gdańsk Zawodnik Powrót Bartosz Brylowski Uraz więzadła krzyżowego Nieznany

Faworyt powinien pokazać moc

Zdaniem ekspertów do poniedziałkowego meczu w roli faworyta przystąpi będąca gospodarzem Legia Warszawa. Kurs na jej wygraną u bukmachera STS to 1.45. Znacznie więcej wart jest potencjalny sukces Lechii Gdańsk – 5.90. Kurs na podział punktów w stolicy to natomiast 4.50.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie Legia Warszawa Lechia Gdańsk 1.45 4.50 5.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2025 12:18 .

Poniedziałkowa batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Legia Warszawa - Lechia Gdańsk będzie dostępna na antenie TVP SPORT oraz CANAL+ Sport 3. Ponadto dostęp do meczu zapewni aplikacja TVP SPORT, a także usługa streamingowa CANAL+. Starcie zacznie się o godzinie 17:30.

