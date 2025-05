Goncalo Feio ujawnia kulisy. Co z jego przyszłością w Legii?

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Legia postawi na Feio? Wciąż tego nie wiemy

Legia Warszawa zalicza słodko-gorzki sezon. Postawa w Ekstraklasie jest wielkim rozczarowaniem, gdyż oczekiwano walki o mistrzostwo Polski, a na ten moment zajmuje dopiero piątą lokatę w tabeli. Do pozytywów należy zaliczyć natomiast szaloną kampanię w Europie, gdzie udało jej się dotrzeć aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Tam dopiero lepsza okazała się Chelsea, z którą i tak udało się sensacyjnie wygrać na Stamford Bridge. Kilka dni temu Wojskowi świętowali również zdobycie Pucharu Polski.

Trudno jednoznacznie ocenić pracę Goncalo Feio – jest za co go krytykować, ale również trzeba oddać, że w 2025 roku jego drużyna radzi sobie naprawdę dobrze. Przez wiele miesięcy wydawało się, że Portugalczyk może zostać zwolniony w każdym momencie lub pożegnany wraz z końcem sezonu 2024/2025. Po zdobyciu Pucharu Polski narracja kompletnie się zmieniła, a media coraz częściej sugerowały, że otrzyma również szansę w następnej kampanii.

Jaka jest prawda? Zapytany o swoją przyszłość przed niedzielnym meczem z Lechem Poznań Feio ujawnił, że wciąż nie ruszyły rozmowy kontraktowe. Jego umowa wygasa pod koniec czerwca, zatem władze klubu zwlekają z decyzją do samego końca.

– Czy wyjaśniło się coś w kwestii mojej przyszłości? Mam kontrakt z Legią do końca obecnego sezonu – na tę chwilę nie rozpoczęły się żadne rozmowy w sprawie jego przedłużenia. To tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Na pewno każda ze stron ma swoje wnioski i oczekiwania, te wnioski są potrzebne i rozmowy o nich, jeśli tytuł mistrzowski ma wrócić do Warszawy. Chodzi o sprawy około sportowe i organizacyjne – ujawnił szkoleniowiec Wojskowych.