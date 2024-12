Legia w pogoni za czołówką. Zagłębie z nadzieją na przełamanie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc Gual

Faworyt jest jeden, czy gospodarze zaskoczą?

Zagłębie Lubin na zakończenie 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się w niedzielny wieczór z zespołem Legii Warszawa na własnym stadionie. Można powiedzieć, że będzie to spotkanie dwóch drużyn w zupełnie innych dyspozycjach. Legia doskonale się spisuje w ostatnich tygodniach, zaś Zagłębie ma problemy z wygrywaniem i punktowaniem. Nie może więc dziwić, że według wszystkich analiz to zespół gości jest wyraźnym faworytem tej rywalizacji.

Forma wyraźnie lepsza w zespole Legii

W ostatnich meczach to zespół Goncalo Feio wyraźnie jest w lepszej dyspozycji. Legia w środku tygodnia pokonała w Pucharze Polski zespół ŁKS-u Łódź 3:0 po trzech golach Marca Guala. Wcześniej, w poprzedniej kolejce PKO Ekstraklasy, padł wynik 2:2 w meczu ze Stalą Mielec. Poza tym w ostatnim czasie warszawiacy pokonali także Cracovię oraz przegrali z Lechem.

Jeśli chodzi z kolei o Zagłębie Lubin, to oni w środku tygodnia odpadli z Pucharu Polski po meczu z Pogonią Szczecin. Wcześniej jednak remisowali z Cracovią w piątkowym meczu PKO Ekstraklasy. W ostatnich tygodniach wygrali tylko ze Śląskiem Wrocław, poza tym ulegli Widzewowi i Motorowi.

Mecze drużyny Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 4 Zagłębie Lubin 3 Cracovia 1 Zagłębie Lubin 1 Zagłębie Lubin 1 Motor Lublin 2 Widzew Łódź 2 Zagłębie Lubin 0 Zagłębie Lubin 3 Śląsk Wrocław 0 Mecze drużyny Legia Warszawa ŁKS Łódź 0 Legia Warszawa 3 Stal Mielec 2 Legia Warszawa 2 Omonia Nikozja 0 Legia Warszawa 3 Legia Warszawa 3 Cracovia 2 Lech Poznań 5 Legia Warszawa 2

Historia na korzyść Legii Warszawa

Powiedzieć, że Legia Warszawa ma patent na Zagłębie Lubin, to jak nie powiedzieć nic. Wojskowi wygrywali aż dziewięć ostatnich spotkań z Miedziowymi. To seria, która trwa aż od grudnia 2019 roku, to wówczas ostatni raz Zagłębie zdobyło punkty, a dokładnie trzy w domowym starciu wygranym 2:1. Od tamtego momentu czy to w Warszawie, czy na Dolnym Śląsku, zawsze lepsza była Legia i to często dość wyraźnie. W pierwszym meczu tego sezonu stołeczny zespół wygrał 2:0.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: przewidywane składy

Zagłębie Lubin Marcin Włodarski Legia Warszawa Gonçalo Feio Zagłębie Lubin Marcin Włodarski 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Gonçalo Feio Rezerwowi 1 Jasmin Buric 2 Bartosz Kopacz 9 Vaclav Sejk 15 Hubert Adamczyk 20 Mateusz Dziewiatowski 23 Patryk Kusztal 55 Luís Mata 90 Dawid Kurminowski 5 Claude Goncalves 7 Tomas Pekhart 21 Jurgen Çelhaka 23 Patryk Kun 24 Jan Ziolkowski 31 Marcel Mendes-Dudzinski 42 Sergio Barcia 55 Artur Jędrzejczyk 57 Mateusz Szczepaniak

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: kontuzje i zawieszenia

Legia wyraźnym faworytem

Nie ma co ukrywać, to zespół Legii Warszawa jest wyraźnym faworytem tego meczu. Stołeczna ekipa w tym sezonie bardzo dobrze spisuje się w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy oraz PKO Ekstraklasy, dlatego też kursy na ich zwycięstwo są dość niskie. Bukmacher STS wycenia trzy punkty Wojskowych na 1.92. Z kolei remis to kurs około 3.50. Jeszcze wyższy, bo aż w wysokości 3.80 jest kurs na zwycięstwo gospodarzy.

Szanse na zwycięstwo Zagłębie Lubin W W P P R P ? 24.9 % Remis 26.3 % Legia Warszawa W P W W R W ? 48.8 %

Spotkanie 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Zagłębiem Lubin a Legią Warszawa odbędzie się w niedzielę 8 grudnia o godzinie 17:30. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 4K i Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację można śledzić w internecie dzięki usłudze Canal+ Online.