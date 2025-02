Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marc Gual

Legia musi gonić czołówkę, mecz z Koroną powinien być formalnością

Legia Warszawa po pierwszej części sezonu zajmuje 4. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 32 punktów. W niedzielę Wojskowi wrócą do gry w lidze, gdzie w pierwszej kolejności muszą skupić się na odrabianiu strat do pierwszej trójki. Pierwszym rywalem zespołu Goncalo Feio będzie Korona Kielce, czyli drużyna borykająca się z dużymi kłopotami. Dla stołecznego klubu komplet punktów powinien być formalnością, bowiem ich rywal to jedna z najsłabszych drużyn w lidze.

W okresie przygotowawczym Legia udała się na obóz do Hiszpanii, gdzie przygotowywała się do rundy wiosennej. W meczach towarzyskich wyniki nie zachwycały, ponieważ ostateczny bilans to dwie wygrane, dwa remisy i dwie porażki.

Stołeczni jak na razie nie przeprowadzili zbyt wielu zmian w kadrze. Jedynym nowym piłkarzem został sprowadzony z Pogoni Szczecin – Vahan Bichakhchyan. Natomiast z klubem pożegnali się Marco Bruch i Jurgen Celhaka.

Kto wygra mecz? Legia Warszawa

Remis

Korona Kielce Legia Warszawa

Remis

Korona Kielce 0 Votes

Zieliński wierzy, że Korona może “trafić” Legię

Korona Kielce nie tylko ma problemy na boisku, ale również w gabinetach. Zawirowania związane ze sprzedażą kluby mogą negatywnie wpływać na sytuację w klubie. Podopieczni Jacka Zielińskiego muszą skupić się na walce o utrzymanie w Ekstraklasie, co biorąc pod uwagę, wyniki z pierwszej części sezonu nie będzie łatwym zadaniem. Przede wszystkim Złocisto-Krwiści mają najgorszą ofensywę w lidze, ponieważ w 18 meczach zdobyli zaledwie 15 bramek. Bez goli trudno o punkty, zaś bez punktów niemożliwe będzie utrzymanie.

W meczach kontrolnych Korona wygrała tylko jedno starcie z Banikiem Ostrava (3:1). Dwie pierwsze gry sparingowe zakończyły się bezbramkowym remisem z Gangwon i Nyiregyhaza. Z kolei bezpośrednio przed startem sezonu przegrali z macedońską Sturgą (0:1).

Jacek Zieliński na konferencji prasowej otwarcie przyznał, że jego zespół przyjeżdża do jaskini lwa. Legia jest mocna piłkarsko, jak sam mówi, ale trener Korony wierzy, że jego zespół znajdzie słabe strony rywala i “trafi” przeciwnika. Pierwszym krokiem do tego będzie poprawa w ofensywie, ponieważ w ostatnim bezpośrednim starciu nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę Legionistów.

Mecze drużyny Legia Warsaw Djurgarden 3 Legia Warsaw 1 Legia Warsaw 1 FC Lugano 2 Zagłębie Lubin 0 Legia Warsaw 3 FKS Stal Mielec 2 Legia Warsaw 2 Legia Warszawa 3 Cracovia 2 Mecze drużyny Korona Korona 0 Pogoń Szczecin 0 Korona 2 Górnik Zabrze 4 Raków Częstochowa 1 Korona Kielce 1 Korona 0 Lechia Gdańsk 0 GKS Katowice 1 Korona 2

Bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Legia – Korona

STS przygotował na 19. kolejkę Ekstraklasy specjalną promocję, dzięki której można zgarnąć extra bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy dowolnego spotkania. Z oferty można skorzystać także przy okazji meczu Legia – Korona. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracja konta zakład SOLO lub AKO obejmujący typ na zwycięzcę meczu Legia – Korona Jeżeli kupon okaże się trafiony, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz bonus 200 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Legia – Korona: przewidywane składy

Legia Warszawa Iñaki Astiz Korona Kielce Przemyslaw Rynski Legia Warszawa Iñaki Astiz 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Korona Kielce Przemyslaw Rynski Rezerwowi 7 Tomas Pekhart 12 Radovan Pankov 19 Ruben Vinagre 21 Wahan Biczachczjan 24 Jan Ziolkowski 31 Marcel Mendes-Dudziński 53 Wojciech Urbański 55 Artur Jędrzejczyk 71 Mateusz Szczepaniak 99 Jordan Majchrzak 5 Pau Resta 6 Marcel Pieczek 7 Dawid Blanik 9 Evgeni Shikavka 10 Shuma Nagamatsu 15 Igor Kośmicki 18 Yoav Hofmayster 19 Jakub Konstantyn 27 Pedro Nuno 87 Rafal Mamla 88 Wojciech Kaminski 99 Daniel Bąk

Legia – Korona: kontuzje i zawieszenia

Goncalo Feio nie będzie mieć do swojej dyspozycji dwóch zawodników. Niedostępni do gry są Rafał Augustyniak i Maxi Oyedele. Obaj piłkarze borykają się z urazami. Z kolei po stronie Korony Kielce do dyspozycji Jacka Zielińskiego będzie komplet zawodników.

Kontuzje i zawieszenia Legia Warsaw Zawodnik Powrót Rafał Augustyniak Uraz więzadła Połowa lutego 2025 Maxi Oyedele Uraz kostki Połowa lutego 2025

Kontuzje i zawieszenia Korona Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Komplet punktów powinien zostać w Warszawie

Mecz Legia – Korona będzie starciem dwóch drużyn będących na różnych biegunach. Gospodarze walczą o mistrzostwo Polski, zaś goście o utrzymanie w Ekstraklasie. Różnica klas widoczna jest gołym okiem, a analitycy bukmacherscy nie mają wątpliwości, kto powinien wygrać. Ich zdaniem zdecydowanym faworytem będzie Legia, której zwycięstwo oszacowano z kursem 1.52. Wygraną Korony można dodać do kuponu ze współczynnikiem 5.60.

Legia Warszawa Korona Kielce 1.52 4.10 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lutego 2025 21:20 .

Szanse na zwycięstwo Brak danych dotyczących prawdopodobieństwa

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.