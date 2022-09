fot. PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Ireneusz Marot to jeden z bardziej rozchwytywanych trenerów na rynku. Po decyzji władz Lechii Gdańsk o rozstaniu z Tomaszem Kaczmarkiem były opiekun ŁKS-u, czy Jagiellonii Białystko łączony był z Biało-zielonymi. Dziennikarz Marcin Ryszka w poranku Goal.pl przedstawił jeznoznaczny komunikat, że na dzisiaj nie ma sprawy dołączenia Mamrota do ekipy z Gdańska.

Ireneusz Mamrot to trener, pozostający od kilku miesięcy bez pracy

Nie milkną różne doniesienia na temat przyszłości 51-latka

Niewykluczone, że urodzony w Trzebnicy szkoleniowiec zakotwiczy pod Klimczokiem

Mamrot może wylądować w 1 Lidze

Ireneusz Mamrot to trener, pozostający bez zatrudnienia od grudnia 2021 roku. 51-latek urodzony w Trzebnicy został zwolniony 24 grudnia z Jagiellonii Białystok, na co wpływ miały słabe wyniki drużyny.

Mamrot ostatnio wymieniany jest jako kandydat do objęcia sterów w co najmniej dwóch klubach. Jednym z nich była Lechia Gdańska. Perspektywa powrotu do pracy w Ekstraklasie bez wątpienia mogłaby być kusząca na doświadczonego trenera. Marcin Ryszka w programie “Poranek z Goal.pl” skontaktował się jednak z Mamrotem, chcąc zweryfikowac spekulacje związane z Lechią. Trener wprost przekazał, że żadnego kontaktu ze strony Biało-zielonych nie było.

Goal.pl dowiedział się jednak, że Mamrot może mimo wszystko wrócić niebawem do pracy w roli trenera. Podbeskidzie Bielsko-Biała jest aktualnie w trakcie poszukiwania nowego szkoleniowca. Ekipa z Fortuna 1 Ligi była poważnie zainteresowana zatrudnieniem Dariusza Banasika, ktory miał zastąpić Mirosława Smyłę. Temat jednak się wywrócił i aktualnie na liście życzeń w kontekście nowego opiekuna Górali są Goncalo Felo i właśnie Mamrot.

Zobacz także:

Podbeskidzie aktualnie plasuje się na siódmej pozycji w tabeli Fortuna 1 Ligi, legitymując się dorobkiem 12 oczek na koncie. W miniony wtorek Górale skompromitowali się natomiast w Fortuna Pucharze Polski, przegrywając pod dogrywce (1:2) z Lechią Zielona Góra. W najbliższa niedzielę rywalem bielszczan będzie z kolei Ruch Chorzów. Spotkanie odbędzie się o 12:40.

