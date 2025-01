Filip Szymczak uda się na wypożyczenie? “Chciałbym go mieć” Źródło: Goal.pl Damian Smyk Lech Poznań pozyska zimą napastnika, o ile wcześniej wypożyczy Filipa Szymczaka. Niels Frederiksen chciałby mieć młodzieżowego reprezentanta Polski w drużynie, ale dla jego dobra prawdopodobnie zostanie wypożyczony. Z Kolejorzem pożegna się za to dwóch innych zawodników.

2XT6X7D Filip Szymczak of Lech seen during the Polish PKO BP Ekstraklasa League match between Widzew Lodz and Lech Poznan at Widzew Lodz Municipal Stadium. Na zdjęciu: