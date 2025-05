Lech Poznań w tarapatach. Problemy kadrowe przed hitem z Legią

Lech Poznań przygotowuje się do meczu z Legią Warszawa. Z komunikatu klubu wynika, że sytuacja kadrowa zespołu jest sporym problemem.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech walczy z czasem. Pięciu nieobecnych przeciwko Legii?

Lech Poznań wciąż pozostaje w grze o mistrzostwo Polski. Na trzy kolejki przed końcem ligowego sezonu zajmuje drugie miejsce, a do liderującego Rakowa Częstochowa traci dwa punkty. Przed nami kluczowe rozstrzygnięcia, które zadecydują o tytule. Kolejorz przygotowuje się do bardzo trudnego wyzwania – w niedzielę zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. Przystąpi do tego meczu po rozbiciu Puszczy Niepołomice aż 8-1.

Nastroje w Poznaniu są dobre, choć problemem może być sytuacja kadrowa. Z komunikatu klubu wynika, że obecnie z czasem walczy pięciu piłkarzy, którzy mogą opuścić hitową rywalizację w stolicy. Przeciwko Puszczy nie zagrali Patrik Walemark, Radosław Murawski oraz Bartosz Salamon – ta trójka pauzuje od dłuższego czasu i nie jest pewna występu z Legią Warszawa. Do grona kontuzjowanych dołączyli także Filip Jagiełło i Ali Gholizadeh. Wyjątkowym osłabieniem byłby brak skrzydłowego, który w starciu z Puszczą zaprezentował się znakomicie.

W kadrze meczowej pojawi się za to najprawdopodobniej Alex Douglas, który leczył uraz. O występie któregokolwiek z wymienionej wcześniej piątki zadecydują najbliższe dni i opinie sztabu medycznego. Lech musi w niedzielę pokonać na wyjeździe Legię Warszawa, aby dalej mieć realne szanse na zdobycie mistrzowskiego tytułu.