Lech Poznań traci swojego defensora. Transfer prosto do ZEA

Lech Poznań właśnie oficjalnie poinformował, że z klubu na zasadzie transferu definitywnego odszedł Miha Blazic. Słoweniec przenosi się do Al Ittihad Kalba Club ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech sprzedał środkowego obrońcę

Lech Poznań bardzo dobrze rozpoczął nowy sezon PKO Ekstraklasy. Gracze Nielsa Frederiksena po dotychczasowych dziewięciu rozegranych meczach mają na swoim koncie aż 22 punkty i zajmują pierwsze miejsce w lidze. W weekend pokonali oni wicemistrza Polski, ekipę Śląska Wrocław, 1:0 na własnym stadionie.

Pomimo tego, że klub na początku okienka transferowego był mocno krytykowany, to nowy szkoleniowiec z dość przeciętnych zawodników i transferów uczynił bardzo dobrze wyglądający zespół, który już na tym etapie sezonu jest jednym z kandydatów do mistrzostwa Polski. Niemniej nawet pomimo zamknięcia okienka transferowego doszło do odejścia zawodnika z klubu.

Jak poinformował w oficjalnym komunikacie Kolejorz, Miha Blazic odchodzi z klubu i na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do Al Ittihad Kalba Club ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 31-letni Słoweniec do Lecha dołączył na początku poprzedniego sezonu. W sumie w barwach klubu z Bułgarskiej rozegrał 30 spotkań, w których zdobył jednego gola i zanotował jedną asystę. W tym sezonie był jednak bez występów. Jak przekazał klub, reprezentant Słowenii w niedzielę poleciał na testy medyczne do ZEA, gdzie podpisał umowę.

