Filip Jagiełło pojawił się dzisiaj na testach medycznych w Lechu Poznań. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to podpisze on z Kolejorzem umowę na trzy lata z opcją przedłużenia.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Pomocnik na testach medycznych w Lechu Poznań

O tym, że Filip Jagiełło może wrócić do Polski tego lata mówiło się już od kliku tygodni. Pierwotnie jednak wszystkie plotki łączyły pomocnika z Legią Warszawa, która poszukuje gracza właśnie o podobnej charakterystyce do drugiej linii. W ostatnich dniach doszło jednak do zwrotu akcji i okazało się, że bliżej pozyskania Jagiełły jest inny gigant naszej ligi, a mianowicie Lech Poznań.

Kolejorz przeciętnie rozpoczął ten sezon i pomimo faktu, że większość zespołów kończy budować swoje kadry lub też już to zrobiła, to Lech wręcz przeciwnie, dopiero zaczyna. To przez ostatnie kilkanaście dni jest największy ruch przy Bułgarskiej jeśli chodzi o transfery, choć i tak kibice chcieliby więcej wzmocnień. Niemniej sprowadzenie Filipa Jagiełły, którego transfer wydaje się sporym wzmocnieniem jest krokiem w dobrą stronę.

ℹ️ Filip Jagiełło właśnie przechodzi testy medyczne przed transferem do Lecha Poznań. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to środkowy pomocnik jutro podpisze kontrakt 3+1.#NowyWTalii pic.twitter.com/Og1WO5vIOO — Lech Poznań (@LechPoznan) August 12, 2024

Lech w swoich mediach społecznościowych opublikował już zdjęcie 26-latka w klubowej koszulce podczas testów medycznych, które właśnie przechodzi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro podpisze on kontrakt 3+1. W ostatnim sezonie Jagiełło rozegrał 13 spotkań w Serie B i zdobył jedną bramkę oraz zanotował jedną asystę w barwach Spezii, do której był wypożyczony z Genoi. Dołożył także dwa mecze w macierzystym klubie w Serie A. W sumie przez pięć lat we Włoszech ma na swoim koncie ponad 100 spotkań na zapleczu Serie A.

