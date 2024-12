Korona Kielce chce zatrzymać dwóch rozchwytywanych piłkarzy

PressFocus Na zdjęciu: Artur Jankowski, Mariusz Fornalczyk i Miłosz Strzeboński

Dziekoński i Fornalczyk zostają w Koronie Kielce

Korona Kielce nie wygrała czterech ostatnich meczów w PKO Ekstraklasie i znalazła się w strefie spadkowej na zakończenie 2024 roku. W pierwszej rundzie Żółto-Czerwoni odnieśli cztery zwycięstw, zanotowali sześć porażek i osiem razy schodzili z boiska przegrani.

WIDEO: Korona Kielce – podsumowanie rundy jesiennej

Okazuje się, że zarząd kieleckiego klubu nie planuje rozstawać się z Xavierem Dziekońskim i Mariuszem Fornalczykiem. W rozmowie z “Echem Dnia” Artur Jankowski wyraźnie zaznaczył, że temat ich transferów jest nieaktualny.

Prezes klubu wskazał na strategiczne podejście klubu, które zakłada budowanie silniejszego zespołu, a nie osłabianie. – Co z tego, że będę miał pieniądze z transferu, jak te środki może pozwolą na to, żeby ściągnąć podobnej klasy zawodnika. A to nic nam nie da. Temat jest zamknięty, jeśli chodzi o tych dwóch piłkarzy. Spokojnie będziemy sobie pracować do lata – stwierdził Jankowski.

Zdradził również, że na horyzoncie pojawia się transfer nowego napastnika. – Podchodzimy do tego spokojnie, bo długo trwają rozmowy. Wszystkie te negocjacje, żeby przekonać zawodnika, zostały zrobione. Jesteśmy na ostatniej prostej. Mamy taką nadzieję, że uda się to zrobić do końca roku – zaznaczył.