Jagiellonia chce pozostać w czołówce. Masłowski: Musimy to zrobić

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Jagiellonia chce dołączyć do czołówki na stałe

Jagiellonia Białystok zakończyła poprzedni sezon historycznym sukcesem, bowiem zdobyła mistrzostwo Polski. Na przestrzeni kolejnych miesięcy okazało się, że nie był to jednorazowy sukces, bowiem ekipa Adriana Siemieńca dalej zachwyca i walczy o najwyższe cele. Jesienią wywalczyła awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy oraz ćwierćfinału Pucharu Polski. Pozostaje także w bliskim kontakcie z liderującym w tabeli Ekstraklasy Lechem Poznań.

Aktualnie Jagiellonia uchodzi za przykład wzorowo zarządzanego klubu, który nie przepłaca na umowach i unika niepotrzebnych wydatków. Dysponuje przy tym jakościowym składem, który jest gotowy do rywalizacji o najwyższe lokaty.

Dyrektor sportowy mistrza Polski Łukasz Masłowski ma jednak świadomość, że ten stan nie będzie trwał wiecznie. Jeśli Jagiellonia ma dołączyć do ligowej czołówki na stałe, będzie musiała wkrótce zainwestować większe pieniądze na transfery i wynagrodzenia dla piłkarzy.

– Jeżeli chodzi o pensje, to teraz pytanie, czy będziemy chcieli tyle płacić i czy będzie to dzisiaj zdrowe finansowo dla Jagiellonii oraz naszego rynku. Różnica w pensjach jest teraz bardzo duża, ale jeśli chcemy na dłuższym dystansie rywalizować z innymi klubami, będziemy musieli stopniowo zwiększać wynagrodzenia. Na to jednak przyjdzie czas, bo obecnie Jagiellonia ma inne priorytety inwestycyjne niż same pensje – wyjaśnił Masłowski w programie Foot Truck.