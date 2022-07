fot. PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków Częstochowa ponownie znajduje się w gronie faworytów do mistrzowskiego tytułu. W poprzednich dwóch sezonach zespół dwukrotnie kończył rozgrywki tuż za plecami lidera, jednak teraz wreszcie ma się to zmienić. Ivi Lopez wierzy, że ekipę z Częstochowy stać na zwycięstwo w Ekstraklasie.

Raków Częstochowa to obok Lecha Poznań największy faworyt do mistrzowskiego tytułu

Ivi Lopez wierzy, że tym razem uda się pokonać wszystkich rywali i skończyć rozgrywki na pierwszym miejscu

W poprzednich dwóch sezonach Raków Częstochowa dwukrotnie zdobywał wicemistrzostwo kraju

Podrażniona ambicja

Projekt Rakowa Częstochowa imponuje całej Polsce. Awans do Ekstraklasy był tylko zalążkiem tego, jak szybko drużyna może się rozwinąć. Minione dwie kampanie ekipa z Częstochowy kończyła z dwoma triumfami w rozgrywkach Pucharu Polski, a dodatkowo dwukrotnie udało jej się wygrać mecz o Superpuchar Polski. Do kompletu brakuje tylko krajowego mistrzostwa.

Przed nadchodzącym sezonem Raków ponownie wyrasta na jednego z faworytów do tytułu. Drużyna zdołała utrzymać w swoich szeregach Iviego Lopeza, czyli najlepszego zawodnika ubiegłych rozgrywek Ekstraklasy. Sam Hiszpan ma nadzieję, że tym razem jego zespół będzie wreszcie w stanie sięgnąć po upragnione mistrzostwo.

Moje najważniejsze marzenie się nie zmieniło. Chcę zostać mistrzem Polski. Ostatnio się to nie udało, choć byliśmy bardzo blisko, aby tego dokonać. Posmakowałem innych nagród, ale jednak najbardziej w tej kolekcji brakuje mi tytułu.

Słyszałem, że w Polsce mówi się: do trzech razy sztuka, więc może to sprawdzi się w naszym przypadku? Może właśnie nadszedł ten ostatni skok potrzebny do tego, aby wygrać ligę. Mamy argumenty, potencjał i dobrą drużynę, która udowodniła, że stać ją na walkę z faworytami w tej lidze. Nie odstawaliśmy od nich. Nabraliśmy doświadczenia. Nic się u nas nie zmieniło. Jest ten sam trener i drużyna. Wierzę, że w tym sezonie Raków znów się rozpędzi. Cały czas jest głodny i ma apetyt na kolejne sukcesy – zapewnia Lopez w rozmowie z Super Expressem.

Raków rozpocznie ligowy sezon już w piątek. O godzinie 18 zmierzy się na własnym terenie z Wartą Poznań. Mecz obejrzymy w tv na sportowych kanałach CANAL+, natomiast za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online.

