Mariusz Rumak wygrał pierwszy mecz po powrocie na ławkę trenerską

Lech Poznań pokonał wczoraj Zagłębie Lubin 2:0

Teraz szkoleniowiec mówi jednak, że droga do mistrzostwa będzie trudna

Lech ze słabą kadrą?

W czasie zimowych przygotowań jednym z klubów, w którym było najspokojniej była ekipa Lecha Poznań. “Kolejorz” zdecydował się na nieprzeprowadzanie ruchów do zespołu. Tym samym utrzymał mocną kadrę z początku sezonu. Jednak jedyna zmiana jaka nastąpiła to ta na pozycji pierwszego trenera. Johna van den Broma zastąpił Mariusz Rumak, który otrzymał od władz jasne wytyczne w kwestii miejsca zespołu na koniec sezonu. Teraz jednak szkoleniowiec mówi o problemach w walce o tytuł z “takim składem”.

– Z takim składem walka o mistrzostwo będzie trudna. Chodzi o szerokość składu. Codziennie rozmawiamy o transferach. To nie jest tak, że Lech nie zrobi transferu albo go zrobi. Nie chcę deklarować. Rozmawiamy. Ba Loua upadł na bark i znowu trochę go nie będzie. Antonio? To stary uraz i zdjąłem go profilaktycznie. To nie tak, że on nie mógł grać. Większość tych urazów jest mechaniczna, czyli po prostu nie sprzyja nam szczęście. Ishak i Blazić trenują indywidualnie, więc jestem optymistą odnośnie przyszłości – powiedział Rumak na konferencji prasowej cytowany przez “WP Sportowe Fakty”.

