Legia zaplanowała spotkanie ws. Goncalo Feio. Nadchodzi decyzja

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio blisko zwolnienia z Legii Warszawa

Legia Warszawa nie zachwyca w tym sezonie Ekstraklasy i po jedenastu kolejkach ma już 9 punktów straty do liderującego Lecha Poznań. Taka sytuacja bardzo zaniepokoiła włodarzy Legionistów, którzy zastanawiają się nad przyszłością trenera Goncalo Feio.

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk, który uważa, że wkrótce zapadną pierwsze decyzje. Według dziennikarza Meczyki.pl posada Goncalo Feio wisi na włosku i niebawem ma dojść do spotkania szkoleniowca z dyrektorem sportowym Legii Warszawa – Jackiem Zielińskim. Rzekomo taka sytuacja ma miejsce po każdym meczu drużyny, ale tym razem rozmowa może mieć niestandardowy przebieg.

Zwolnienie Goncalo Feio to oczywiście pokłosie przeciętnych wyników w lidze. Jacek Zieliński publiczne przyznał, że rezultaty nie są zadowalające.

– W Legii zawsze jest nerwowo, to oczywiste. Mieliśmy duży problem, przegraliśmy dwa mecze z rzędu w lidze. Cztery zwycięstwa, cztery remisy, trzy porażki – to nie jest dobry bilans, trochę punktów nam brakuje w Ekstraklasie – powiedział Zieliński dla Canal+ Sport, a jego słowa cytuje portal Legia.net.

Jednocześnie dyrektor sportowy nie dał gwarancji, że Portugalczyk zostanie na stanowisku. Takie słowa mogą oznaczać, że klub ma spore wątpliwości co do pracy szkoleniowca.

– Co będzie? Nie wiem. To nie jest pora i moment, by rozmawiać o losach czy przyszłości kogokolwiek. W piłce zawsze trzeba być czujnym, jest dynamicznie. Jest i trener, i dyrektor sportowy zagrożony, bywają też tacy prezesi czy wiceprezes. Trzeba się z tym liczyć i być przygotowanym na różne scenariusze – mówił dyrektor sportowy Legii.

