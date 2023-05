PressFocus Na zdjęciu: Filip Mladenović

Filip Mladenović od kilku tygodni był łączony z odejściem z Legii

Serbski defensor odniósł się do medialnych plotek

Zawodnik poinformował, że ruszyły już rozmowy dotyczące nowej umowy

Filip Mladenović może zostać Łazienkowskiej!

Jednym z głównych celów Legii Warszawa przed przyszłym sezonie jest zatrzymanie gwiazd w swoim zespole – Josue oraz Filipa Mladenovicia. O tym sam otwarcie mówił nie tak dawno Jacek Zieliński, dyrektor sportowy “Wojskowych”. Teraz drugi z nich w rozmowie z dziennikarzami “Canal+” potwierdził rozpoczęcie rozmów dotyczących nowego kontraktu.

– Nowy kontrakt? Ruszyły rozmowy. Jestem bardzo szczęśliwy, że wszyscy od dyrektora przez trenera po klub chcą, żebym został. To dla mnie ważne, bo oznacza to, że wykonałem kawałek fajnej roboty – mówił Filip Mladenović.

– Przyzwyczaiłem się do ligi i miasta. Warszawa to bardzo przyjemne miejsce do życia, masz tu wszystko. Jest piękny klub, gdzie wyjść, pospacerować, zjeść. Nie ukrywam, że dobrze się tutaj czuję. Zobaczymy, co się wydarzy – dodał Serb.

Filip Mladenović reprezentuje barwy Legii Warszawa od lata 2020 roku. W tym czasie 31-letni Serb rozegrał w barwach stołecznego klubu 101 spotkań, w których zdobył 15 bramek oraz zanotował 22 asysty.

