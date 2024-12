fot. Pressfocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio zaimponował zagranicznym klubom w europejskich pucharach?

Legia Warszawa ma za sobą bardzo pracowitą rundę jesienną. Walczyła na trzech frontach, trafiając do ćwierćfinału Pucharu Polski i notując bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Najgorzej poradziła sobie w Ekstraklasie, gdyż zimuje dopiero na czwartej lokacie ze stratą sześciu punktów do liderującego Lecha Poznań. Kibice Wojskowych w pierwszej kolejności oczekują mistrzostwa Polski, więc to ligowe rozgrywki są traktowane priorytetowo.

Posada Goncalo Feio jest zagrożona, choć w tym przypadku nie chodzi o wyniki. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że jego relacje ze współpracownikami są bardzo napięte. Po jednym z meczów doszło nawet do bezpośredniego starcia słownego z Dariuszem Mioduskim. Konflikt dotyczy między innymi ruchów transferowych i nieodpowiednio zbudowanej kadry, za co ma odpowiadać dział skautingowy oraz dyrektor sportowy. Kibice stoją po stronie Portugalczyka, również brutalnie punktując działania klubu na rynku.

Kontrakt Feio wygasa po sezonie, a do rozmów w sprawie przedłużenia jeszcze nie doszło. Od wielu dni media skupiają się na sytuacji w stolicy Polski. Tomasz Włodarczyk w programie na kanale “Meczyki” ujawnił, że Portugalczyk w przypływie emocji zaznaczył, iż ma na stole oferty z zagranicznych klubów. Dobra dyspozycja w europejskich pucharach pozwoliła szkoleniowcowi Legii Warszawa zyskać rozgłos poza granicami Polski.