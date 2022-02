Napastnik Legii odsunięty od składu

PressFocus Na zdjęciu: Ernest Muci

Jak donosi portal Legioniści.com, od składu Legii Warszawa został odsunięty Ernest Muci. Taka decyzja miała być karą od trenera Vukovicia za niewystarczające zaangażowanie piłkarza w trakcie treningów.

Ernest Muci jest najlepszym strzelcem Legii w tym sezonie

Albańczyk nie został nawet powołany na mecz z Termaliką, a w trakcie sparingu z Wigrami Suwałki wszedł jako rezerwowy

Taki stan rzeczy ma być karą za brak zaangażowania na treningach

Kłopotów przy Łazienkowskiej ciąg dalszy

Brak Muciego w kadrze meczowej na spotkanie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza był dla kibiców stołecznego klubu sporym zaskoczeniem Albańczyk w tym sezonie był jednym z ważniejszych piłkarzy w drużynie, a z czterema trafieniami w lidze także jej najlepszym strzelcem. Napastnik zagrał w sparingu z drugoligową drużyną Wigry Suwałki, jednak wszedł na boisko dopiero w drugiej połowie.

Według portalu Legioniści.com taki stan rzeczy jest podytkowany niskim zaangażowaniem Albańczyka w trakcie treningów Legii. Trener Aleksandr Vuković traktując Muciego w ten sposób chciał dać drużynie do zrozumienia, że jedynie gra na 110% także w trakcie ćwiczeń będzie gwarancją gry w podstawowym składzie.

Ernest Muçi reprezentuje barwy Legii Warszawa od roku. Przeniósł się on do ekipy Wojskowych z albańskiej Tirany. W tym sezonie w 29 meczach zanotował pięć trafień i jedną asystę. Portal Transfermarkt wycenia go na 1,20 mln Euro.