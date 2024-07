Daniel Myśliwiec o hitowym transferze. “Prezentuje wysoką jakość, ale nie jest gotowy”

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Daniel Myśliwiec: Said Hamulić prezentuje wysoką jakość

Widzew Łódź w pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy zremisował ze Stalą (1:1) w Mielcu. W najbliższą sobotę piłkarze Daniela Myśliwca podejmą Lecha Poznań w jednym z najciekawszych meczów kolejnej serii gier. W tym tygodniu do zespołu trafił Said Hamulić z francuskiej Toulousy. Wcześniej Bośniak doskonale prezentował się w barwach Stali Mielec, z której odszedł za 2,5 mln euro.

Szkoleniowiec przyznał, że choć Hamulić wyróżnia się umiejętnościami, to priorytetem jest teraz praca z zawodnikami, którzy już zdążyli wnieść pozytywną energię do zespołu. – Mamy wielu bardzo dobrych piłkarzy, jeden z nowych transferów zdobył bramkę, a największe zainteresowanie budzi osoba, która zaliczyła trzy jednostki treningowe – zaczął Myśliwiec.

– Said Hamulić prezentuje wysoką jakość, ale nie jest gotowy, żeby zagrać w naszych barwach przez 90 minut – dodał. Odniósł się również do dostępności zawodników przed nadchodzącym spotkaniem. – Wiele wskazuje na to, że wszyscy z wyłączeniem Bartka Pawłowskiego będą do mojej dyspozycji – wyjawił.

W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje odnośnie Antoniego Klimka, który podobno jest wyceniany na milion euro. – Przygotowuje się z nami i pracuje przed meczem z Lechem Poznań. Nie słyszałem, żeby miał gdzieś odchodzić, niedawno rozmawialiśmy o jego nowej pozycji. To jest dla mnie najważniejsze, że trenuje, zasuwa i walczy o miejsce w składzie – stwierdził.