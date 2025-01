Cracovia i Raków wracają do gry. Mecz dwóch ambitnych ekip

Cracovia - Raków Częstochowa to ekipy, mające ambitne plany związane z trwającą kampanią. Zatem sobotnia potyczka 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zapowiada się bardzo ciekawe.

fot. PressFocus

Pretendent do mistrza gra z rewelacją rozgrywek

Cracovia i Raków Częstochowa to dwie drużyny, która dzieli aktualnie w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica pięciu punktów. Czerwono-niebiescy są wiceliderem rozgrywek. Z kolei jak piąta ekipa po rundzie jesiennej do spotkania podejdzie ekipa z Krakowa. Obie ekipy kończyły rok 2024 nie przegrywając, co może dodawać dodatkowego smaczku rywalizacji.

Zespół Dawida Kroczka po udanej pierwszej części sezonu zapracował solidnie na miano rewelacji rozgrywek. W tym sezonie Cracovia zaliczył dziewięć zwycięstw, cztery remisy i pięć porażek. Tymczasem tylko dwukrotnie z placu gry na tarczy schodzili gracze Marka Papszuna. Raków ponadto zaliczył dziesięć zwycięstw i sześć podziałów punktów. Częstochowski zespół liczy się zatem wraz z Legią Warszawa, Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań w grze o mistrzostwo kraju.

Cracovia ma receptę na Raków

Drużyna z Krakowa w trackie zimowej przerwy udała się na zgrupowanie w Turcji. Rozegrała w trakcie tego obozu cztery spotkania kontrolne, notując w nich trzy porażki i zaledwie jedno zwycięstwo. To zatem nie może napawać optymizmem. Z placu gry na tarczy zespół Dawida Kroczka schodził po spotkaniach z: Puszczą Niepołomice (2:3), NS Murą (1:2) czy Sanfrecce Hiroshima (1:2). Zwycięstwo krakowianie zaliczyli z kolei w starciu przeciwko FK Napredak (3:2).

Ogólnie w lidze w ostatnich dwóch spotkaniach Cracovia u siebie też rozczarowywała. Zremisowała z Zagłębiem Lubin (!:1), a także przegrała z GieKSą Katowice (3:2). Po raz ostatni krakowski zespół w roli gospodarza wygrał w PKO BP Ekstraklasie dawno, bo 26 października minionego roku, gdy rozbił Motor Lublin (6:2).

Tymczasem zespół z Częstochowy przygotowania do drugiej części sezonu zaliczył w Hiszpanii, stacjonując w Marbelli. Raków rozegrał pięć spotkań kontrolnych, w których przegrał ze Slovanem Liberec (0:1). W pozostałych meczach trzy razy wygrał i raz zremisował.

Po raz ostatni w roli gościa częstochowska ekipa grała 30 listopada 2024 roku. Mierzyła się wówczas z Widzewem Łódź (3:2), wygrywając jednym golem. Ogólnie w tej kampanii Raków na wyjeździe w lidze nie przegrał ani razu, notując łącznie pięć zwycięstw i cztery remisy.

Mecze drużyny Cracovia Krakow Piast Gliwice 0 Cracovia Krakow 0 Cracovia Krakow 1 Zagłębie Lubin 1 Legia Warszawa 3 Cracovia 2 Cracovia Krakow 3 GKS Katowice 4 Lechia Gdańsk 1 Cracovia Krakow 2 Mecze drużyny Raków Częstochowa Raków Częstochowa 2 LKP Motor Lublin 2 Widzew Łódź 2 Raków Częstochowa 3 Raków Częstochowa 1 Korona Kielce 1 Jagiellonia Białystok 2 Raków Częstochowa 2 Raków Częstochowa 1 FKS Stal Mielec 0

Sytuacja kadrowa Cracovii i Rakowa Częstochowa

Gospodarze nie będą mogli liczyć w sobotę na dwóch graczy. Z powodu kontuzji w barwach Cracovii nie zagrają Kamil Glik i Kacper Śmiglewski. U gości zabraknie natomiast trzech graczy. Raków musi radzić sobie bez: Ariela Mosóra, Srdjana Plavsicia oraz Bogdana Racovitana. Ponadto mogą nie zagrać Szymon Czyż i Patryk Makuch.

Cracovia – Raków Częstochowa: przewidywane składy

Cracovia – Raków Częstochowa: przewidywane składy

Cracovia Tomasz Jasik Raków Częstochowa Mariusz Kondak

Rezerwowi 3 Andreas Skovgaard 6 Amir Al-Ammari 7 Mick van Buren 16 Bartosz Biedrzycki 18 Filip Rozga 27 Henrich Ravas 72 Oskar Lachowicz 86 Mateusz Pomietlo 4 Stratos Svarnas 8 Ben Lederman 12 Dusan Kuciak 18 Jonatan Braut Brunes 23 Peter Barath 84 Adriano Luís Amorim Santos 88 Matej Rodin

Cracovia – Raków Częstochowa: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia Cracovia Krakow Zawodnik Powrót Kamil Glik Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Kontuzje i zawieszenia Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Szymon Czyż Uraz więzadła krzyżowego Koniec lutego 2025 Bogdan Racovitan Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2025 Patryk Makuch Uraz nogi Koniec lutego 2025

Raków podtrzyma dobrą passę na wyjazdach?

Zespół z Częstochowy może pochwalić się tym, że wygrał sześć razy w ostatnich 10 spotkaniach w roli gościa w PKO BP Ekstraklasie. To może dawać do myślenia przed startem rywalizacji. Ogólnie według analityków bukmacherskich faworytem są gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Cracovii kształtuje się w wysokości 3.20. Remis wyceniono na 3.10. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Rakowa oszacowano na 2.25.

