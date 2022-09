PressFocus Na zdjęciu: Ekstraklasa SA, CANAL+

Jak informuje portal Weszlo.com rada nadzorcza Ekstraklasy oraz władze telewizji CANAL+ podpisali wstępną umowę dotyczącą pokazywania meczów PKO Ekstraklasy w latach 2023 – 2027. Oficjalne zawarcie umowy pozostaje już tylko formalnością.

PKO Ekstraklasa zostaje w CANAL+

Już wcześniej polskie media przekazywały informacje, że telewizja CANAL+ jest jedyną, którą złożyła oficjalną ofertę kupna praw do pokazywania meczów PKO Ekstraklasy w latach 2023-27, co było małym zaskoczeniem, ponieważ wiele mówiło się, że do walki może włączyć się między innymi VIaplay.

Tak się jednak nie stało. CANAL+ oraz Ekstraklasa SA poszły na ustępstwa, dzięki czemu udało się osiągnąć porozumienie i podpisać wstępną umowę, podaje portal Weszlo.com. – Teraz musi zatwierdzić ją poniedziałkowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekstraklasy, a więc wszystkie kluby. Jest to w zasadzie formalność – pisze Maciej Wąsowski.

Początkowo kluby nie były zadowolone z oferty przedstawionej przez CANAL+. Wysokie koszty transmisji obniżały pulę do podziału za poszczególne sezony. Jednak od pierwszych ustaleń miało dość do kolejnych spotkań, podczas których wypracowano kompromis dotyczący sprzedaży sublicencji. Jeśli znajdzie się kupiec, który zapłaci minimum 50 milionów złotych kluby nie będą stratne.

Na razie nie wiadomo, w czyje ręce może trafić sublicencja. Mówi się o TVP lub o telewizji Polsat. Jednak są tylko spekulacje. Ekstraklasa miała ponadto zaoferować pomoc CANAL+ w prowadzeniu rozmów z potencjalnymi kupcami.

