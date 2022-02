fot. PressFocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Wisła Kraków w trakcie trwającego sezonu rozczarowuje, a następstwem tego jest walka o ligowy byt. Ostatnio w szeregach Białej Gwiazdy miała miejsce roszada na stanowisku trenera. Adriana Gulę zastąpił Jerzy Brzęczek. Przed byłym selekcjonerem reprezentacji postawiono jasny cel, którym jest utrzymanie Wisły w Ekstraklasie. Opinią na temat wyboru władz krakowskiej ekipy podzielił się w rozmowie z Gazetą Krakowską ekspert Canal+ – Grzegorz Mielcarski.

Wisła Kraków zdecydowała się na gwałtowny ruch związany ze zmianą trenera po starciu ze Stalą Mielec

Miejsce Adriana Guli zajął Jerzy Brzęczek w klubie z Reymonta

Grzegorz Mielcarski skomentował wybór władz Białej Gwiazdy w rozmowie z Gazetą Krakowską

Wisła Kraków liczy na efekt nowej miotły

Wisła Kraków aktualnie ma na swoim koncie 21 punktów, mając zaledwie oczko przewagi nad strefą spadkową. Najbliższe spotkanie Biała Gwiazda rozegra już w poniedziałek, mierząc się na swoim stadionie z Górnikiem Łęczna. Tymczasem już w piątek 25 lutego na drodze wiślaków stanie Legia Warszawa, mająca również ogromne kłopoty w tej kampanii.

Pomóc w wydostaniu się Wisły z dolnych regionów ligowej tabeli ma Jerzy Brzęczek, który podpisał z krakowskim klubem kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia. Mocne strony doświadczonego trenera w rozmowie z Gazetą Krakowską wymienił Grzegorz Mielcarski.

– To jest człowiek, który zamiast iść od razu na wojnę, woli poszukać kompromisu. To nawet widać po nim, jak zareagował na cios, którym było dla niego zwolnienie z reprezentacji Polski. Zachował klasę, nie wylewał żalów w mediach. Jurek jest człowiekiem niesłychanie skupionym na pracy. Potrafi poświęcić się jej bezgranicznie – przekonywał były zawodnik FC Porto.

Srebrny medalista olimpijski z 1992 roku wypowiedział się też na temat relacji Brzęczka z Lewandowskim. – Na pewno Robert Lewandowski jako kapitan Jurkowi nie pomógł w tym, żeby on dalej był trenerem. Przypuszczam, że Robertowi było to obojętne czy Brzęczek dalej będzie selekcjonerem, czy nie. I tak jednak na końcu decyzję podejmował prezes Boniek. I jeśli ktoś daje drugiej osobie słowo, umawia się na coś, a później nie wywiązuje się z obietnicy, to jest to bardzo przykre – rzekł Mielcarski.

Do końca sezonu ligowego Wisła ma do rozegrania 13 meczów, więc z murawy do podniesienia jest 39 punktów. Jakiej gry można spodziewać się po krakowskiej ekipie?

– Myślę, że wiślacy nie czują się słabsi od Stali Mielec, choć z nią przegrali. Nie czują się też słabsi od Górnika Łęczna. Mają też świadomość powagi sytuacji. Porażka ze Stalą na pewno mocno ich zabolała, ale jeśli Wisła złapie swój rytm, piłkarze uwierzą w siebie, a w meczu z Górnikiem wyjdzie im jedna, druga akcja, to poczują się pewnie. Jurek będzie stymulował zespół. Piłkarze dostaną bardzo dokładne uwagi. Już w przerwie np. dostaną wycinki akcji, zobaczą, co powinni skorygować w ustawieniu – zakończył ekspert Canal+.

Czytaj więcej: Brzęczek o współpracy z Błaszczykowskim: relacje rodzinne nie mają znaczenia

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin