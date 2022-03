fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Cracovii

Cracovia na zakończenie sobotniego grania w ramach 25. kolejki PKO Ekstraklasy mierzyła się w roli gospodarza z Pogonią Szczecin. O ile na murawie miało miejsce przeciętne spotkanie, to działo się trochę na trybunach. W pewnym momencie wybuchła awantura, w której trakcie szalikowcy wyłamywali część ogrodzenia na stadionie przy ulicy Kałuży. W międzyczasie były też wystrzeliwane petardy hukowe. Za uspokajanie kibiców zabrał się trener Pasów – Jacek Zieliński.

Mimo minusowej temperatury gorąca atmosfera panowała na trybunach w trakcie spotkania Cracovia – Pogoń

Szalikowcy gospodarzy w pewnym momencie wpadli w furię, co zmusiło do interwencji policję

Uszkodzone zostało między innymi ogrodzenie stadionu Pasów

Zadyma w trakcie spotkania Cracovia – Pogoń

Cracovia bezbramkowo remisowała z Pogonią Szczecin i nic nie wskazywało na to, aby wynik spotkania uległ zmianie. Tymczasem mniej więcej około 70 minuty z sektora zajmowanego przez fanów Portowców wyrzucona została petarda, która trafiła nie tam, gdzie miała. To doprowadziło do wściekłości kibiców gospodarzy, którzy natychmiast chcieli rzucić się w kierunku sektora zajmowanego przez gości.

Następstwem ataku grupy szalikowców Pasów było wyłamane ogrodzenie, a także pojawienie się policji w sektorze buforowym. W związku z tym, że rozwścieczenie przedstawiciele grup kibicowskich Cracovii nie chcieli odpuścić, to w pewnym momencie za uspokajanie swoich kibiców wziął się trener Jacek Zieliński. Opiekun krakowskiej drużyny w dosadnych słowach przekazał fanom, aby przestali “dymić”, bo jego drużyna chce grać. Ponadto doświadczony szkoleniowiec ostrzegał, że odpowiednie instytucje mogą zamknąć stadion. Ostatecznie piłkarze obu ekip po dłuższej chwili wrócili do boiskowej rywalizacji, która zakończyła się rezultatem 1:1.

