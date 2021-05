Pandemia COVID-19 krzyżuje plany organizatorom Copa America

Copa America w połowie czerwca miało odbyć się w Argentynie. Ustalono tak po tym, gdy Kolumbia wycofała się z organizacji turnieju. Tymczasem okazuje się, że drugi ze współgospodarzy Mistrzostw Ameryki Południowej zmaga się z problemami z koronawirusem, co sprawia, że start turnieju stanął pod znakiem zapytania.

Copa America może się nie odbyć

Argentyna objęta została lockdownem w związku z kolejną falą koronawirusa

Wkrótce ma odbyć się Rada Południowoamerykańskiej Konfederacji Piłki Nożnej

Argentyna może stracić Copa America

Copa America w Argentynie zostało zawieszone z powodu wzrostu liczby przypadków zakażeń na COVID-19. Władze CONMEBOL poinformowały o tym w niedzielę późnym wieczorem. Wcześniej z organizacji turnieju wycofała się Kolumbia, na co wpływ miała napięta sytuacja polityczna w tym kraju.

“CONMEBOL analizuje oferty z innych krajów, które wykazały zainteresowanie organizacją turnieju kontynentalnego. Nowe doniesienia w tej sprawie przekazane zostaną wkrótce” – brzmi oficjalny komunikat Południowoamerykańskiej Konfederacji Piłki Nożnej.

Według informacji CONMEBOL w Argentynie odnotowano piątą falę pandemii koronawirusa. Tym samym na 100 tysięcy mieszkańców notuje się 76 przypadków, co skutkuje tym, że dziennie w tym kraju jest mniej więcej 34 tysiące przypadków zakażeń. To wzrost liczby zachorowań o 54 procent w odniesieniu do ostatnich 14 dni.

Argentyna jest aktualnie objęta ścisłym lockdownem. Taki stan rzeczy sprawił, że większość podróży lotniczych w tym kraju została wstrzymana. Podobnie jak zajęcia piłkarskie, czy inne aktywności sportowe.

Warto zaznaczyć, że z rozprzestrzenianiem się koronawirusa walczą też kraje sąsiadujące z Argentyną. Pobliski Urugwaj ma jeszcze gorszą sytuację w przeliczeniu na mieszkańca pod względem rejestrowanych dziennych przypadków.

Pierwszy mecz w ramach Copa America zaplanowano na 13 czerwca, co sprawia, że do startu turnieju pozostało naprawdę niewiele czasu. Wkrótce ma się odbyć zebranie z udziałem władz CONMEBOL. W jego trakcie ma zostać ustalone, czy Mistrzostwa Ameryki Południowej będą mogły się odbyć. Jeśli tak, to w jakim kraju.

