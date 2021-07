Argentyna pokonała Brazylię 1:0 (1:0) w wielkim finale Copa America 2021. Lionel Messi zdobył pierwsze znaczące trofeum z reprezentacją swojego kraju w karierze. Dla asa Barcelony był to wspaniały turniej, zwieńczony tytułem króla strzelców.

Argentyna – Brazylia: finał bez fajerwerków

Argentyna i Brazylia dotarły do finału Copa America 2021, czego spodziewała się większość ekspertów. Właśnie o takim finale marzono, o starciu Lionela Messiego z Neymarem. I wszystko szło dobrze do ostatniego spotkania turnieju, które rozczarowało swoim poziomem. Obie drużyny zagrały zachowawczo, bez polotu, na jaki je stać i jaki potrafiły prezentować we wcześniejszych fazach turnieju.

Jedyna bramka tego spotkania padła w 22. minucie. Rodrigo De Paul posłał długie podanie w kierunku Angela Di Marii, zawodnik Paris Saint-Germain urwał się rywalom, wyszedł sam na sam z bramkarzem i nie zmarnował tej okazji, przerzucając piłkę nad nim do bramki. Argentyna oszalała ze szczęścia.

¡TREMENDA DEFINICIÓN! Ángel Di María recibió el pase de Rodrigo De Paul y la tiró por arriba de Ederson para el 1-0 de @Argentina



Wydawało się, że bramka na tak wczesnym etapie spotkania jest świetną wiadomością, ponieważ Brazylia, która gra na własnym terenie, rzuci się do gardła rywalowi, zepchnie go do głębokiej defensywy, a bramka na 1:1 lub 2:0 po kontrze Argentyny będzie kwestią czasu. Nic z tego. Canarinhos nie potrafili poważnie zagrozić bramce Emiliano Martineza przed przerwą.

W drugiej połowie Brazylia zaczęła odważnie i w 48. minucie wyrównać mógł Richarlison, ale przegrał pojedynek z bramkarzem rywali. Neymar i spółka próbowali naciskać, ale Argentyna mądrze się broniła. Wszystko mogło się rozsypać w końcówce, jednak Martinez znowu był bohaterem tej nocy, broniąc strzał Garbiela Barbosy.

Po ostatnim gwizdku Argentyńczycy oszaleli z radości. Lionel Messi sięgnął po pierwsze trofeum z reprezentacją Argenytny i widać było ile to dla niego znaczy. Dla kapitana Albicelestes był to wielki turniej. Strzelił w nim cztery gole i zanotował pięć asyst, dzięki czemu został królem strzelców. Identyczną liczbę bramek miał Kolumbijczyk Luis Diaz.

Lionel Messi faworytem do Złotej Piłki?

Triumf Argentyny był dla niej niezwykle ważny i prestiżowy w tym roku. Turniej pierwotnie miał się odbywać właśnie w tym kraju, ale z powodu koronawirusa został przeniesiony do Brazylii. Na terenie odwiecznego wroga Albicelestes potrafili wygrać, pokonać go pierwszy raz od 16 lat w spotkaniu o stawkę, a także wygrać mistrzostwa Ameryki Południowej pierwszy raz od 1993 roku.

To zwycięstwo było też bardzo ważne dla Lionela Messiego. Była to dla niego jedna z jego ostatnich okazji, aby wygrać coś znaczącego z reprezentacją. Do tej pory FC Barcelona kolekcjonowała trofea seryjnie, w dużej mierze dzięki Argentyńczykowi, ale ten pozostawał bez triumfu w Copa America czy mistrzostwach świata. Teraz, wygrywając mistrzostwa Ameryki Południowej, wielki ciężar odpowiedzialności za wyniki kadry narodowej spadł mu z serca.

Messi, wygrywając Copa America, stał się z miejsca jednym z głównych kandydatów do Złotej Piłki w tym sezonie. Wprawdzie z Barceloną nie wygrał wiele (Puchar Hiszpanii), ale indywidualnie wyglądał bardzo dobrze w klubie, a do tego zaliczył fantastyczny turniej z Argentyną, będąc najlepszym zawodnikiem całej imprezy.