ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Plymouth – Oxford. Puchacz wybrany zawodnikiem meczu

We wtorkowy wieczór Plymouth Argyle podejmowało na własnym stadionie Oxford United w niezwykle interesującym meczu 19. kolejki Championship. W pierwszym składzie gospodarzy wybiegł Tymoteusz Puchacz, natomiast w wyjściowej jedenastce gości zagrał Przemysław Płacheta. Spotkanie było więc bardzo atrakcyjne dla polskiego widza, który koniec końców się nie zawiódł. Pojedynek zakończył się wynikiem 1:1, a były wahadłowy Unionu Berlin zaliczył asystę na wagę remisu.

W 63. minucie Tymoteusz Puchacz posłał dokładnie podanie w kierunku Ramiego Al Hajja, który strzałem głową pokonał bramkarza gości. Zatem 15-krotny reprezentant Polski ma udane wejście do nowego klubu. Przypomnijmy, że kilka dni temu Plymouth Argyle awansowało do 1/16 finału Pucharu Anglii po sensacyjnym zwycięstwie nad Brentfordem (1:0), a nasz rodak wszedł na boisko w 81. minucie. Kolejnym rywalem ekipy The Pilgrims w tych rozgrywkach będzie Liverpool (08.02, godz. 16:00).

Tymoteusz Puchacz występuje w barwach angielskiego drugoligowca od stycznia 2025 roku, gdy przeniósł się na Home Park na zasadzie wypożyczenia z Holstein Kiel. Plymouth Argyle zapewniło sobie opcję wykupu wychowanka Lecha Poznań i jeśli 25-latek podtrzyma formę, to być może pozostanie na Wyspach Brytyjskich na stałe. Drużyna The Greens ma na swoim koncie 21 punktów, zajmując ostatnie miejsce w tabeli Championship. Aktualnie zespół The Gyles traci 3 oczka do bezpiecznej pozycji.

Warto dodać, że Tymoteusz Puchacz został wybrany najlepszym zawodnikiem wczorajszego meczu, o czym dowiadujemy się z mediów społecznościowych.