PressFocus Na zdjęciu: Suele jeszcze w barwach Bayernu

Niemiecki Sport opublikował zarobki najlepiej opłacanych zawodników Borussii Dortmund. BVB kupiło już sześciu nowych graczy, a w drodze na Signal Iduna Park jest też Sebastien Haller. Iworyjski napastnik wynegocjował sporą pensję, ale więcej od niego inkasuje inny nabytek zespołu.

Borussia Dortmund niebawem poinformuje o zakupie Sebastiena Hallera. Będzie to siódme wzmocnienie BVB przed nadchodzącym sezonem

Kilku z nowych graczy załapało się do grona najlepiej zarabiających w drużynie

Spośród nich najwięcej inkasować będzie Niklas Suele. Mimo tego zarabia on mniej niż kapitan i legenda klubu – Marco Reus

Suele z dużym kontraktem, Adeyemi musi zasłużyć na podwyżkę

Żaden klub z pięciu czołowych lig nie działa, jak dotąd, z takim rozmachem jak Borussia Dortmund. Niemcy poinformowali już o zakontraktowaniu sześciu nowych zawodników, a w drodze na Signal Iduna Park jest też kolejna gwiazda. Mowa tu o Sebastienie Hallerze, który ma zastąpić Erlinga Haalanda.

W związku z tak licznymi wzmocnieniami, niemiecki Sport opublikował zestawienie 12 najlepiej zarabiających graczy BVB. Można z niego wyciągnąć interesujące wnioski. Co ciekawe, aż czterech z nowych piłkarzy nie zmieściło się w czołówce. Oznacza to, że Nico Schlotterbeck, Salih Oezcan, Marcel Lotka i Alexander Meyer zarabiają mniej niż pięć milionów euro. Ta kwota otwiera bowiem ranking. Pensję roczną tego rzędu otrzymują Nico Schulz, Thorgan Hazard, a także Karim Adeyemi. Niedawna gwiazda RB Salzburg musi zatem dopiero zasłużyć na podwyżkę, mimo łatki wielkiego talentu. O pół miliona euro więcej zarabia Raphael Guerreiro. Sześć milionów trafia do Donyella Malena, zaś siedem do Juliana Brandta. Wyżej w zestawieniu znajdziemy Thomasa Meuniera (7,5 milionów) i Emre Cana (8,5 miliona).

Na najniższym stopniu podium, ex aequo, znajdują się Mats Hummels oraz Sebastien Haller. Agent Iworyjczyka zapewnił swojemu klientowi solidną pensję – dziesięć milionów za sezon gry. Niklas Suele, który trafił do Dortmundu jako wolny zawodnik, zarobi o milion więcej. Na szczycie listy płac, bez większych zaskoczeń, plasuje się Marco Reus. Żywa legenda i kapitan zespołu zarabia 12 milionów euro.

Niebawem przekonamy się, czy liczne wzmocnienia pomogą dortmundczykom na poważnie włączyć się do walki o mistrzostwo Bundesligi.

