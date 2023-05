Przyszłość Xabiego Alonso wyjaśniona. Prezes Bayeru Leverkusen nie ma wątpliwości

Wszystko wskazuje na to, że Xabi Alonso pozostanie szkoleniowcem Bayeru Leverkusen w przyszłej kampanii. 41-latek jest łączony z europejskimi gigantami, ale prezes Aptekarzy Fernando Carro w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem AS zapewnił, że latem nie dojdzie do zmiany na ławce trenerskiej niemieckiej ekipy.