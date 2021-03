Alexander Nuebel nie jest zadowolony z liczby minut otrzymanych przez Hansiego Flicka i chce odejść z Bayernu Monachium. Bramkarzem zainteresowany jest były trener Bawarczyków, Niko Kovac.

Nuebel jedynie tłem dla Neuera

Bramkarz doskonale wiedział, że zmieniając Schalke 04 Gelsenkirchen na Bayern Monachium musi liczyć się z dwoma konsekwencjami. Po pierwsze, kibice byłego klubu go znienawidzą. Po drugie, przez jakiś czas będzie jedynie zastępcą Manuela Neuera. Mimo tego Bawarczycy zagwarantowali ponoć młodszemu z bramkarzy co najmniej dziesięć występów w sezonie. Wszystko wskazuje na to, że ta obietnica nie zostanie spełniona.

24-latek rozegrał w obecnej kampanii zaledwie dwa mecze. W październiku stanął między słupkami w pucharowym starciu z FC Dueren, występującym na piątym szczeblu rozgrywkowym. Później, w grudniu, zagrał też z konieczności w Lidze Mistrzów, zastępując leczącego delikatny uraz Neuera. Nuebel jest rozczarowany, bo liczył, że dostanie jeszcze szansę w europejskich rozgrywkach, zwłaszcza, że w ostatnim spotkaniu fazy grupowej Bayern był już pewny awansu. Hansi Flick ponownie postawił jednak na Manuela Neuera. Biorąc pod uwagę fakt, że Die Roten odpadli już z Pucharu Niemiec, a w Bundeslidze nie wypracowali sobie dużej przewagi, Nuebel nie może spodziewać się wielu okazji do gry.

Agent chce wypożyczenia

Reprezentant 24-letniego golkipera przyznaje, że postara się o wypożyczenie swojego gracza.

– Ta sytuacja jest niezadowalająca. Musimy latem pomyśleć o wypożyczeniu – powiedział Stefan Backs. Kontrakt Manuela Neuera z Bayernem obowiązuje do 2023 roku. Nuebel Ne może tak długo pozostawać bez regularnej gry. Golkiperem zainteresowany jest Niko Kovac. Chorwat ceni swojego byłego podopiecznego i uważa, że mógłby podnieść poziom prowadzonego przez niego AS Monaco.

