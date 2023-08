IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Bayern Monachium przegrał 0:3 z RB Lipsk w meczu o Superpuchar Niemiec

Gwiazdą sobotniego wieczoru stał się Dani Olmo, który zdobył hattricka

Thomas Tuchel był rozczarowany i zdziwiony postawą swoich podopiecznych

Bayern – Lipsk. Thomas Tuchel nie mógł uwierzyć w występ swoich piłkarzy

Bayern Monachium został znokautowany przez RB Lipsk w starciu o Superpuchar Niemiec. Bawarczycy przegrali 0:3 po hattricku fantastycznego Daniego Olmo. Po meczu głos zabrał Thomas Tuchel, który wyglądał na wyraźnie zdezorientowanego.

– To tak, jakbyśmy nie robili nic przez 4 tygodnie. To, co dzisiaj pokazaliśmy, nie ma nic wspólnego z tym, jak trenowaliśmy , forma, atmosfera. To niepokojące, po prostu niepokojące – powiedział Thomas Tuchel.

– Byliśmy zdziwieni. Nie wiem dlaczego. To kwestia mentalna. Nie mam pojęcia. Nie mam teraz rozwiązania. Jestem przerażony i bardzo rozczarowany. Nasz styl gry nie był rozpoznawalny – przyznał szkoleniowiec Bawarczyków.

– Po prostu mi go szkoda. Prawdopodobnie myśli, że nie trenowaliśmy od czterech tygodni. Nasz dzisiejszy występ nie miał nic wspólnego z tym, co założyliśmy. To bardzo gorzki wieczór. Przepraszam – mówił Tuchel na temat Harry’ego Kane’a.

