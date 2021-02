Andre Silva w ostatnim czasie łączony był z różnymi klubami. Media wymieniały między innymi Bayern Monachium, czy Manchester United. Portugalczyk stara się jednak twardo stąpać po ziemi.

Reprezentant Portugalii wyciąga wnioski z przeszłości

Andre Silva jest w trakcie trwającej kampanii najskuteczniejszym strzelcem Eintrachtu Frankfurt. Portugalski napastnik rywalizuje jednocześnie z Robertem Lewandowskim i Erlingiem Haalandem o koronę króla strzelców. Nie może zatem dziwić, że piłkarz przykuł uwagę kilku czołowych europejskich klubów.

Reprezentant Portugalii ostatnio udzielił krótkiej wypowiedzi niemieckiemu Bildowi, odnosząc się do dużego zainteresowanie jego osobą. – To znak, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Stąpam jednak twardo po ziemi, bo wiem, jak wygląda ten biznes. Muszę pracować i cały czas udowadniać swoją wartość – przekonywał Andre Silva.

Liga Mistrzów zatrzyma zawodnika we Frankfurcie?

Tymczasem dyrektor sportowy Eintrachtu Frankfurt Bruno Huebner dał do zrozumienia, że ewentualny awans zespołu do Ligi Mistrzów mógłby zwiększyć szanse na to, że Portugalczyk zostałby w ekipie z Commerzbank-Arena na kolejny sezon.

– Może dojdzie do wniosku: “Dobra, udowodnię, że mogę grać z tym zespołem w Lidze Mistrzów” – rzekł 60-latek w rozmowie z Bildem.

W trakcie trwającej kampanii Andre Silva wystąpił łącznie w 22 spotkaniach, notując w nich 19 goli. Obecny kontrakt Portugalczyka z niemieckim klubem obowiązuje do 2023 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi natomiast 37 milionów euro.



