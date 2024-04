fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho szuka pracy i liczy, że dołączy do nowego klubu najpóźniej latem

Dietmar Hamann uważa, że po Portugalczyka powinien sięgnąć Bayern Monachium

Bawarczycy rozglądają się za nowym trenerem, gdyż po sezonie odejdzie Thomas Tuchel

Bayern powinien postawić na Mourinho?

Jose Mourinho w styczniu pożegnał się z AS Romą. Bardzo przeciętne wyniki zmusiły włodarzy klubu do zwolnienia utytułowanego trenera, pod wodzą którego drużyna miała włączyć się do walki o najwyższe cele. W niedawnym wywiadzie Mourinho zapewnił, że nie potrzebuje odpoczynku i liczy na szybki powrót do pracy. Oczywiście chciałby pozostać w Europie i objąć jeden z klubów, który dałby mu szanse na trofea.

Niemiecki ekspert Dietmar Hamann uważa, że Mourinho byłby idealnym kandydatem dla Bayernu Monachium. Bawarczycy latem rozstaną się z Thomasem Tuchelem, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Marzeniem władz było zakontraktowanie Xabiego Alonso, lecz ten zdecydował się kontynuować pracę w Bayerze Leverkusen. Dlaczego Mourinho byłby dobrym kandydatem dla Bayernu?

Hamann przekonuje, że Portugalczyk mógłby wstrząsnąć szatnią i przyczynić się do nagłej poprawy wyników. W drużynie Bayernu roi się ponadto od gwiazd, które należy utemperować. Niewiele wskazuje jednak na to, aby Bawarczycy sięgnęli po trenera, który w ostatnim czasie nie zdołał potwierdzić, że wciąż zasługuje na pracę w czołowym europejskim klubie.

