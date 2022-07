Pressfocus Na zdjęciu: David Alaba

David Alaba od roku jest piłkarzem Realu Madryt, z którym w debiutanckim sezonie wygrał ligę hiszpańską oraz triumfował w Lidze Mistrzów. W rozmowie z Die Zeit, dyrektor sportowy Bayernu Monachium, Hasan Salihamidzić przyznał jednak, że Bawarczycy stanowczo zbyt łatwo pozwolili odejść austriackiemu obrońcy.

Umowa Davida Alaby z Bayernem Monachium była ważna do 30 czerwca 2021

Bawarczycy zaproponowali Austriakowi nowy kontrakt, jednocześnie dając krótki czas na podjęcie decyzji

Po roku od tych wydarzeń, Hasan Salihamidzić uważa, że owo ultimatum było błędem

Bayern dał ultimatum Alabie

W barwach Bayernu Monachium, David Alaba występował od 2008 r. Trochę trwało nim przez zespoły juniorskie i młodzieżowe, a także wypożyczenie do TSG Hoffenheim, przebił się do pierwszego składu Bawarczyków, ale gdy to już uczynił, trudno było sobie bez niego wyobrazić drużynę monachijczyków. Z Die Roten zdobył wszystkie możliwe trofea, stając się jedną z klubowych legend.

Jego ostatni kontrakt z Bayernem obowiązywał do 30 czerwca 2021 r. Dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić przedstawił wiosną 2021 94-krtonemu reprezentantowi Austrii warunki nowej umowy, ale nie została ona zaakceptowana przez otoczenie Alaby. Środkowy obrońca opuścił zatem Monachium i przeniósł się do Realu Madryt. Dlaczego obie strony nie doszły do porozumienia? Przy okazji transferu Matthijsa de Ligta, bośniacki działacz ujawnił kulisy tamtych rozmów.

– Z naszego punktu widzenia zaoferowaliśmy mu dużo pieniędzy – przyznał Salihamidzić w rozmowie z Die Zeit. – Później odbyło się spotkanie z agentami Alaby, na którym postawiliśmy mu ultimatum i stwierdziliśmy, że musi szybko podjąć decyzję.

– Patrząc wstecz, uważam, że wówczas popełniliśmy wielki błąd. Zawodnikowi tej klasy powinniśmy dać zdecydowanie więcej czasu na podjęcie decyzji – dodał ze skruchą.

