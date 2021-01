Plany Bayernu na letnie okno transferowe

Latem w Bayernie może dojść do małej rewolucji. W związku z odejściami Alaby i Boatenga klub chce wzmocnić defensywę, ale być może da też szansę zdolnemu skrzydłowemu.

Za nieco ponad miesiąc bawarski klub chce rozmawiać z przedstawicielami Jerome’a Boatenga, by dowiedzieć się, czy Niemiec planuje pozostać w klubie. Jeżeli stoper postanowi odejść, to w linii defensywnej Bayernu Monachium pojawi się spora wyrwa. Jest już bowiem niemal przesądzone, że latem z Bundesligą pożegna się także David Alaba, który podobno dogadał się już z Realem Madryt.

Cel numer jeden: gwiazda ligowego rywala

Pierwszym kandydatem do wzmocnienia obrony Bayernu jest Dayot Upamecano. Nie może to być żadną niespodzianką. Francuzem interesują się co najmniej czterej uczestnicy Ligi Mistrzów – w tym Chelsea. Trener Hansi Flick skontaktował się już ponoć z 22-latkiem. Umowa wiąże go z Lipskiem do 2023 roku, ale od lipca jego klauzula odejścia będzie wynosić 40-45 milionów euro. Nie jest to wygórowana kwota za tak utalentowanego i młodego środkowego obrońcę.

Wsparcie dla Alphonso Daviesa

Prawdopodobnie odejdzie David Alaba, a Lucas Hernandez zostanie mocniej związany ze środkiem defensywy. W związku z tym konieczne wydaje się wzmocnienie lewej obrony, na której niekwestionowanym faworytem pozostaje Alphonso Davies. Kanadyjczyka wzmocnić ma ktoś z dwójki utalentowanych graczy. Pierwszym z nich jest 22-letni Omar Richards. Głównym problemem w związku z Anglikiem jest fakt, że występuje w Championship. W Bawarii obawiają się, że przeskok z zaplecza Premier League do Bundesligi byłby zbyt spory. W związku z tym zwrócili uwagę na gracza występującego już w Niemczech. Mowa tu o Luce Netzu. 17-latek w barwach Herthy zagrał już w tym sezonie pięć spotkań w Bundeslidze. Netz jest wysoki, jak na lewego obrońcę, gra bardzo kompaktowo i dysponuje dobrym przeglądem pola. Zarówno on, jak i Richards, latem będą mogli zmienić klub za darmo.

Trochę świeżego wiatru

Niemiecki Sport uważa też, że Bayern chciałby dać szansę perspektywicznemu skrzydłowemu. Choć w Bawarii są zadowoleni z postawy Leroya Sane, Serge’a Gnabry’ego i Kingsleya Comana, uważa się tam, że Douglas Costa prawdopodobnie nie pozostanie na dłużej w Monachium. Dlatego też Hansi Flick planuje dać szansę zawodnikowi Bayernu U19, Armindo Siebowi. 17-latek uznawany jest za świetnego dryblera i regularnie gra w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec.