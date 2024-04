fot. Mika Volkmann / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann jest jednym z kandydatów do pracy w Bayernie Monachium

Szkoleniowiec aktualnie przygotowuje reprezentację Niemiec do Euro 2024

Nagelsmann nie wyklucza, że pozostanie w kadrze na dłużej

Bayern straci kolejną opcję? Nagelsmann unika tematu przyszłości

Julian Nagelsmann pracuje obecnie z reprezentacją Niemiec, którą przygotowuje do nadchodzących Mistrzostw Europy. Tę posadę przejął po zwolnionym Hansi Flicku, który wyraźnie nie poradził sobie w roli selekcjonera. Pod wodzą młodego szkoleniowca rezultaty czołowej europejskiej kadry nieco się poprawiły, więc władze tamtejszej federacji piłkarskiej z optymizmem patrzą na możliwość dalszej współpracy.

Nagelsmann nigdy natomiast nie ukrywał, że lepiej odnajduje się w piłce klubowej, do której chce szybko wrócić. Nie wyklucza z kolei, że przedłuży nieco swoją przygodę z reprezentacją Niemiec, a Euro 2024 nie będzie jego jedynym turniejem w roli selekcjonera.

Sytuacją kontraktową Nagelsmanna interesuje się Bayern Monachium, który rozpatruje go w roli nowego trenera. W minionym roku został on dość niespodziewanie zwolniony i zastąpiony Thomasem Tuchelem, co okazało się bardzo nietrafioną decyzją. Teraz władze Bawarczyków chcą wynagrodzić tamtą sytuację i nawiązać z Nagelsmannem ponowną współpracę.

Sam zainteresowany unika tego tematu i przekonuje, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Potwierdza, że wiele klubów składa mu propozycje, a on sam nie wyklucza pozostania w reprezentacji Niemiec.