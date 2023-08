Musi przyzwyczaić się do Bundesligi, ale na pewno strzeli wiele goli. To jednak nie był transfer w stylu Bayernu. Nie pamiętam, by kiedykolwiek dałby się w taki sposób oszukać innemu klubowi - skomentował dla "Sky Sports" Lothar Matthaus.

IMAGO / Revierfoto Na zdjęciu: Harry Kane, Bayern Monachium

Lothar Matthaus skomentował transfer Harry’ego Kane’a do Bayernu Monachium

Były pomocnik chwali transfer takiego piłkarza, ale ma zastrzeżenia

“Dla mnie debiut Kane’a był pomyłką” – mówi

“Dla mnie debiut Kane’a był pomyłką”

Po wielu miesiącach plotek i spekulacji transfer Harry’ego Kane’a do Bayernu Monachium stał się faktem. Anglik po latach gry dla Tottenhamu przeniósł się do Bundesligi za ponad 100 milionów euro. Napastnik podpisał z zespołem “Die Roten” umowę do 30 czerwca 2027 roku. Ruch ten skomentował dla “Sky Sports” Lothar Matthaus, były wieloletni gracz Bayernu i reprezentacji Niemiec.

– Ogólnie to świetny transfer. Kane jest jednym z pięciu najlepszych napastników na świecie. Musi przyzwyczaić się do Bundesligi, ale na pewno strzeli wiele goli. To jednak nie był transfer w stylu Bayernu. Nie pamiętam, by kiedykolwiek dałby się w taki sposób oszukać innemu klubowi – mówi były pomocnik dla “Sky Sports”.

– W przeszłości ktoś powiedziałby: “Chcemy twojego piłkarza, oto 90 mln euro. Proszę, zastanówcie się przez tydzień”. Gdyby nic się nie działo, klub miałby plan B. Nikt nie zniósłby takich negocjacji przez trzy tygodnie – dodał.

– Dla mnie debiut Kane’a był pomyłką. Lot, szybkie testy medyczne, podpisanie kontraktu w środku nocy. To nie był dobry pomysł na pierwszy mecz w nowym klubie – zakończył.

Czytaj więcej: Mamy potwierdzenie. To będzie rekord Premier League